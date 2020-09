Napredak je u Kruševcu, u 9. kolu prvenstva Super lige Srbije, pretrpeo poraz u jednoj od onih utakmica koje nije smeo da izgubi. Novajlija u Ligi, Metalac iz Gornjeg Milanovca, slavio je sa 2:1.

Uz sav respekt protivnika, jasno je da se očekivalo da Napredak napokon dođe do tek druge pobede u ovom šampionatu. To se, međutim, nije dogodilo, mada je s obzirom na razvoj situacije izgledalo da će Kruševljani osvojiti makar jedan bod.

Gosti su do vođstva došli u 18. minutu pogotkom Filipa Antonijevića. Usledio je period dominacije i izrazite terenske inicijative Napretka, ali bez mnogo pravih prilika. Metalac je taktički igrao dobro, sa samo jednom namerom – da sačuva rezultat. Ipak, Napredak je izjednačio u 84. minutu utakmice preko Luke Milunovića u 84. minutu.

Izgledalo je da će se utakmica u Kruševcu završiti bez pobednika, ali je Miloš Vranjanin u drugom minutu nadoknade vremena postigao gol koji je gostima iz Gornjeg Milanovca na kraju doneo sva tri boda.

Posle šestog poraza u ovoj sezoni, Napredak je pretposlednji na tabeli sa pet bodova, koliko ima i poslednjeplasirana Mačva. U sledećem kolu očekuje ga teško gostovanje lideru, Crvenoj zvezdi, koja u ovih devet prvenstvenih kola ima stopostotni učinak.

S.M.

Napredak u Kruševcu poražen od Metalca

