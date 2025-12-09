Napredak sjajan na Zimskom prvenstvu Srbije u plivanju

Postavljeno: 09.12.2025

Plivački klub Napredak je ovog vikenda nastupio na Zimskom prvenstvu Srbije za pionire i kadete u Novom Sadu. Na takmičenju je učestvovalo 396 plivača iz 43 kluba. U veoma jakoj konkurenciji, za naš klub plivalo je sedam plivača, koji su osvojili tri medalje

Najuspešnija plivačica Napretka bila je Nina Dimitrijević, koja je osvojila zlatnu medalju u disciplini 200 metara prsno i srebrnu medalju u disciplini 100 metara prsno. Sjajan rezultat postigla je i štafeta 4×50 metara mešovito, u kojoj su nastupili dve devojčice i dva dečaka, Konstantin Mrdaković, Nina Dimitrijević, Luka Todosijević i Dunja Danev. Oni su osvojili treće mesto i bronzanu medalju.

Svi plivači Napretka na ovom takmičenju postigli su svoja najbolja vremena do sada, što pokazuje njihov trud i rad.
S obzirom na svakodnevna putovanja dva puta dnevno do Paraćina i teške uslove treninga, rezultati mladih plivača i njihovih trenera predstavljaju izuzetan uspeh i potvrdu posvećenosti i zalaganja.

