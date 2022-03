Napredak sa bele tačke do boda

Na stadionu Mladost Napredak igrao nerešeno protiv Proletera iz Novog Sada, 1:1.

U prvom poluvremenu Napredak je imao igru (58 odsto poseda lopte), ali ne i šanse, pa u čitavom tom periodu kruševački fudbaleri nisu uspeli da upute ni jedan šut u okvir protivničkog gola. Proleter se organizovano i dobro branio, tražeći priliku iz kontri. U 42. minutu desila se velika greška defanzivaca Napretka, Mršić je loše odreagovao na povratno dodavanje Sprema pred svojim golom, Stefan Topalović je došao do lopte i iz kaznenog prostora domaćeg tima pogodio mrežu Vasiljevića za vođstvo od 1:0.

Drugo poluvreme je bilo sadržajnije, mada i sa više nervoze, u par navrata na granici incidenta. U njemu je Napredak do izjednačenja došao u 78. minutu sa bele tačke, nakon što je u skoku golman Novosađana Nikola Petrić faulirao Ognjena Mršića, a Alen Melunović uspešno izveo jedanaesterac.

Bilo je u završnici utakmice još uzbuđenja, pokušavali su Kruševljani da dođu i do celog plena, da bi u 93. minutu uzbuđenje dostiglo vrhunac kada je Nikola Marjanović postigao autogol. Usledila, je po drugi put na utakmici, provera u VAR sobi, ali za razliku od prve kada je dosuđen penal za Napredak, sada se ispostavilo da su Melunović i Kunić bili u ofsajdu, pa je rezultat ostao nepromenjen i konačan – 1:1.

Analaizu utakmice dao je odmah po njemo kraju šef Napretkove struke Ivan Stefanović:

– Desilo se pri kraju prvog poluvremena isto i kao protiv Čukaričkog, da sami sebi damo gol. Pre toga bili smo nadmoćniji, sve do završnice napada, do zadnjih dvadeset metara igramo fenomenalno. Mislim da smo odigrali jednu kvalitetnu utakmicu, naročito prvih 40 minuta. U drugom poluvremenu smo morali da jurimo rezulat, tu se pokazuje karakter ekipe i naša ekipa ga je pokazala, pokazala je kako treba da se igra, u nekim momentima. Opet nam je falio taj završni pas. Dali smo gol, mogli smo i do drugog, nažalost nismo uspeli da preokrenemo rezultat, ali idemo dalje. Momci su se borili, svaka im čast, utakmica za infarkt, ali to je sastavni deo fudbala.

Novo iskušenje fudbalere Napretka čeka već narednog vikenda, kada gostuju u Beogradu vodećem na tabeli timu Partizana.

S.M.