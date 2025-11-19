Napredak ponovo na rukometnoj mapi Srbije

Postavljeno: 19.11.2025

Početkom dvehiljaditih, RK Napredak je više sezona u kontinuitetu bio član najkvalitetnijeg ranga takmičenja u zemlji i takmičio se sa dosta uspeha

Poslednjih godina ovaj klub je prestao da postoji. Ipak, bivši rukometaši i asovi kluba iz najsjajnijih dana: Dalibor Krstić, Ivan Ćirković, Ivan Besić, Đorđe Pljevljaljčić i Bojan Živković su rešili da ga ponovo ožive i vrate na stare staze slave.

RK Napredak 2003 je počeo od sezone 2025/2026 da se ponovo takmiči od najnižeg ranga takmičenja (četvrtog), pa su Kruševljani posle pet odigranih kola sa maksimalnim učinkom lideri na tabeli Druge lige Zapad. Cilj kluba je da već u prvoj godini obezbede plasman u Prvu ligu Zapad.

