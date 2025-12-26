Napredak i Kruševac ponosni na Lidiju Stojkanović

Postavljeno: 26.12.2025

Dama koja ispisuje istoriju. Trener koji ruši stereotipe. I priznanje koje ulazi u anale srpskog fudbala. Od Bajine Bašte do Zlatne lopte

Po prvi put od kada postoji najprestižnije priznanje u srpskom fudbalu, jedna dama osvojila je muški fudbalski svet. Neko je rekao da tajna uspeha nije u tome da radite ono što volite, već da volite ono što radite.

Ona je živi dokaz da ljubav prema fudbalu pomera granice. Prva žena u srpskom fudbalu sa UEFA Pro licencom. Stručnost građena na terenu, u učionici, svlačionici i u međunarodnom okruženju – od Srbije do Islanda.
Kada je poverenje stiglo, istorija je počela da se piše. Najbolji trener u 2025. godini i dobitnica Zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije – Lidija Stojkanović.

Fudbalsku, ali i trenersku karijeru Lidija Stojkanović je gradila i u Kruševcu, u Napretku i zato često ume da kaže da je Napredak deo njenog identiteta.

Zato su Napredak i Kruševac danas ponosni na Lidiju.

