Napredak dočekuje Proleter: Odgovornom igrom do pobede!

Napretku je konačno krenulo Fudbaleri ovog tima slavili su su u prvenstvu Super lige na tri zadnje utakmice i značajno povećali šanse za opstanak u fudbalskoj eliti

Može li se ova odlična serija nastaviti već u subotu, kada u Kruševac, u 33. kolu prvenstva, stiže ekipa Proletera?

Šef stručnog štaba Milan Đuričić je optimista:

– Raspoloženje u ekipi je više nego dobro, računamo da nam je potrebno još devet bodova za opstanak, po nekim kalkulacijama i sedam, a do kraja smo tri puta domaćini. Očekujem da tim bude odgovoran kao i do sada i da upiše nova tri boda, jer bio bi to veliki korak ka opstanku.

Proleter je u krizi rezultata, mada to nikako ne treba da zavara…

– Izgleda da su poverovali kako su se obezbedili, tako da skoro celog proleća igraju sa mladim timom. Sada im se to malo otelo, izgubili su u prošlom kolu kod kuće od Mladosti i verujem da će nama igrati sa svim raspoloživim snagama, jer mogli bi se naći u opasnoj zoni po pitanju opstanka.

Osim povređenog Saše Marjanovića, svi su spremni za utakmicu. Među njima i Marko Tomić, koji kaže da je pred timom težak meč protiv rivala koji ima puno talentovanih igrača, ali u poslednje vreme igra promenljivo:

– Svesni smo značaja utakmice i spremni smo za nju. Pobeda bi obezbedila da se u miru pripremamo za naredno gostovanje i rasterećeniji uđemo u finiš prvenstva.

Zahvaljujući seriji dobrih rezultata, Napredak sada ima 38 bodova, koliko i Voždovac i Javor, na deobi od 13. do 15. mesta, koje vodi u niži rang. Rad i Radnički imaju po bod više, Novi Pazar zaostaje za kruševačkim timom dva, Inđija četiri boda. O značaju pobede u subotu protiv Proletera i ne treba trošiti reči…

A utakmica se igra u subotu, na stadionu Mladost od 15 sati.

S.M.

