Nakon pretrpljene štete od olujnog nevremena, „Vuk Karadžić“ spremno dočekuje novu školsku godinu 

Da je za nevreme i štetu koju je pretrpela njegova bivša škola saznao putem medija, te da je istog trenutka odlučio da pomogne, rekao je za portal krusevacgrad Milan Rašković, arhiteka i partner beogradskog biro za projektovanje BUREAU CUBE PARTNERS.

– Ta škola je deo mog detinjstva, mog odrastanja i momentu saznanja o tome šta se desilo, osetio sam snažnu potrebu, želju i, rekao bih, moralnu obavezu da pružim pomoć, shodno mogućnostima. Stupio sam u kontakt sa direktorom škole, koga inače od ranije nisam poznavao jer sam iz te škole izašao davne 1991. godine. Mogu reći da sam zaista srećan i zadovoljan činjenicom što je šteta sanirana i što će i deca i nastavnici imati normalne uslove za rad – kaže on.

Iako već godinama živi i radi u Beogradu, Milanu je Kruševac u srcu. Redovno prati dešavanja u svom rodnom gradu, raduje se svemu što se ovde lepo desi, rastuži ga sve ono što je manje lepo.

– Smatram da svako od nas u skladu sa svojim mogućnostima, treba da pomogne svom rodnom gradu, posebno onda kada je teško. Za mene je to jedan sasvim normalna, očekivan, civilizacijcki čin. Nakon okončanja formalno pravnih procedura oko uručenja donacije, tu priču sam negde smatrao uspešno okončanom, ali nekako to uvek dođe do medija. Pa kad je već tako i kad već govorim o tome, usudio bih se da sve one naše sugrađane koji su u mogućnosti, gde god da su nastavili svoj životni put, pozovem da učine nešto lepo i korisno za svoj grad – poručuje na kraju ovaj Kruševljanin.