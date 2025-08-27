Nakon duge rasprave usvojen Izveštaj o budžetu Grada 

U toku je 13. sednica Skupštine grada Kruševca koja obuhvata 34 tačke dnevnog reda. Na samom početku su usvojene ostavke Aleksandra Petrovića na odbornički mandat vladajuće partije – Srpske napredne stranke, kao i Jelene Živković sa liste „Srbija protiv nasilja – Dr Branislav Bata Andrić“. Nakon imenovanja novih odbornika, usvojena je Odluka o budžetu Grada za period januar – jun 2025. godine nakon duge debate.

10:45 – Usledila debata o budžetu Grada

Drugom tačkom dnevnog reda potvrđeni su mandati odbornika na osnovu rešenja Gradske izborne komisije koja je dodelila mandate Danijeli Sredojević na listi „Aleksandar Vučić – Kruševac ne sme da stane“ i Bojanu Nedeljkoviću na listi „Srbija protiv nasilja – Dr Branislav Bata Andrić“.

Potom je usledilo uvodno izlaganje o izvršenju Odluke o budžetu Grada za period januar – jun 2025. godine gradonačelnika Kruševca Ivana Manojlovića. Tom prilikom, Manojlović je naveo da ukupni prihodi Grada na dan 30. 6. 2025 godine iznose oko 7 milijardi 257 miliona dinara, te da je iznos veći u odnosu na početni budžet za oko 32 miliona.

– Grad Kruševac u drugu polovinu godine ulazi sa stabilnim, uravnoteženim i razvojno-orijentisanim finansijama.Ukupno je ostvareno 4,35 milijardi dinara prihoda, odnosno 59,92 odsto planiranog budžeta, što je za 25,99% više u odnosu na isti period u 2024. godini. U strukturi prihoda bih posebno želeo da istaknem izvorne i ustupljene prihode u ukupnom iznosu od preko 3,3 milijarde dinara, transfere iz Republike u visini od 283 miliona dinara, kao i prihode od prodaje zemljište koji su dostigli preko 370 miliona dinara, odnosno 103,74 odsto plana, što znači da smo već u junu premašili očekivanja za čitavu godinu.

Gradonačelnik je dodao da je povećanje prihoda rezultat, pre svega, stabilne naplate poreza, većeg interesovanja investitora za kupovinu zemljišta i, kako je naveo, kontinuirane podrške Republike Srbije kroz redovne finansijske transfere.

11:00 – Odbornici Demokratske stranke napustili Skupštinu

Nakon izlaganja gradonačelnika, za reč se javio odbornik Srđan Milivojević koji je tom prilikom naveo da odbornici Demokratske stranke neće učestvovati u daljem radu današnje sednice Skupštine Grada.

– Smatramo da je nepotrebno da učestvujemo u prividu parlamentarizma. Pozivam predstavnike režima da prihvate studentske zahteve i raspišu izbore. Mi ne možemo učestvovati u parlamentarnom radu u trenutku kada je Aleksandar Vučić poveo građanski rat protiv građana koji se na ulicama prebijaju.

Nakon što su odbornici Demokratske stranke napustili Skupštinu, Predrag Petronijević iz odborničke grupe „Srbija protiv nasilja“ je istakao da je prodaja zemljišta „klasična rasprodaja grada“. Takođe je naveo da na osnovu izveštaja budžeta za prvu polovinu godine, vlast neracionalno troši budžetska sredstva i ne upravlja dobro gradskim finansijama.

– Pre svega, slaba je naplata naknade za uređenje građevinskog zemljišta sa svega od 6 odsto. To znači da Grad slabo naplaćuje ono što je osnovni prihod za uređenje komunalne infrastrukture i to se vidi kada padne malo jača kiša u ulici Cara Lazara kada dolasi do poplava.

Gradonačelnik je odgovorio na optužbe opozicije da je je vrlo transparentno i lako utvrdivo gde gradski novac ide, istakavši da je za svaki projekat bila raspisana javna nabavka.

– Otuđenje zemljišta se ne odnosi samo na ovaj deo koji smo mi kao Grad otuđili što se tiče Starog Aerodroma. Znate i sami da smo u toku protekle godine imali brojne zahteve u pogledu legalizacije porodičnih objekata. Tamo gde je nedostajalo 2, 3 ara i gde je Grad nekada to zemljište plaćao, mi smo to zemljište otuđivali po proceni veštaka u istovetnom iznosu da bismo našim sugrađanima omogućili da ozakone svoje objekte.

Dejan Stevanović je istakao da je formalno-pravno tačna činjenica da Kruševac nema nijedan kredit, ali je naveo da suštinski postoji zaduženje koje plaćaju svi građani Kruševca.

– Ako uzmemo u obzir u to da Grad Kruševac kapitalne subvencije Toplani daje u iznosu od 400 miliona dinara, zaključujemo da Grad svake godine pokriva kredit koje ima kruševačka Toplana. Nemamo ništa protiv toga da se izgrađuje, ali imamo protiv toga da prodajemo gradsku imovinu kako bi vraćali kredite i pokrivali dugove koji su nastali.

13:20 – Usvojena odluka o budžetu Grada za prvi deo godine

Nakon debate koja je trajala više od dva sata, odbornici su većinom glasova usvojili Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Kruševca za period januar – jun 2025. godine. Nakon toga se pristupilo raspravi predloga Odluke o matičnom području grada Kruševca.

N. L.