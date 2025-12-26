Najuspešniji karatisti Prve petoletke nagrađeni za izuzetne rezultate

Najuspešnijim karatistima kluba Prva petoletka dodeljena su priznanja i nagrade, a mnogi su polagali za viši rang pojaseva i stekli nova zvanja

– Kao i svake godine na kraju godine u decembru nagradili smo takmičare koji su u prethodnoj godini ostvarili rezultate. Ovoga puta bilo je 30 kandidata koji su pred publikom pokazali ono što su naučili i dobili su po stepen više.

Takmičari koji su u prošloj godini ostvarili najbolje rezultate u međunarodnoj sceni, njih 10 dobili su priznanja, pehare i nagrade i pokazali promer mlađima- istakla je Nada Sarić iz karate kluba Prva petoletka.

Krajem januara naredne godine biće održan tradicionalni zimski karate kamp u Ravnom Gaju. Biće organizovano i polaganje za majstorske selekcije pred komisijom od sedam članova.

Kada bude održana skupština karate saveza Srbije dodeliće se priznanja najuspešnijima u Šotokan karate federaciji.

Foto: Screenshot YouTube TV Plus Kruševac