Najuspešniji karatisti Prve petoletke nagrađeni za izuzetne rezultate

Postavljeno: 26.12.2025

Najuspešnijim karatistima kluba Prva petoletka dodeljena su priznanja i nagrade, a mnogi su polagali za viši rang pojaseva i stekli nova zvanja

Kao i svake godine na kraju godine u decembru nagradili smo takmičare koji su u prethodnoj godini ostvarili rezultate. Ovoga puta bilo je 30 kandidata koji su pred publikom pokazali ono što su naučili i dobili su po stepen više.

Takmičari koji su u prošloj godini ostvarili najbolje rezultate u međunarodnoj sceni, njih 10 dobili su priznanja, pehare i nagrade i pokazali promer mlađima- istakla je Nada Sarić iz karate kluba Prva petoletka.

Krajem januara naredne godine biće održan tradicionalni zimski karate kamp u Ravnom Gaju. Biće organizovano i polaganje za majstorske selekcije pred komisijom od sedam članova.

Kada bude održana skupština karate saveza Srbije dodeliće se priznanja najuspešnijima u Šotokan karate federaciji.

Foto: Screenshot YouTube TV Plus Kruševac

Napredak i Kruševac ponosni na Lidiju Stojkanović

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
26. decembar 2025., 20:51
 

Prognoza -
0°C
Apparent: -3°C
Pritisak: 1031 mb
Vlažnost: 93%
Vetar: 1.2 m/s SW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top