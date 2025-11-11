Najuspešniji đaci iz Trstenika nagrađeni za izvanredne rezultate

Postavljeno: 11.11.2025

Učenici i nastavnici iz trsteničkih škola koji su tokom prošle školske godine postigli izuzetne rezultate na republičkim takmičenjima dobili su novčane čestitke od predsednice opštine Milene Turk

Nagrade su uručene zajedno sa zamenikom Dejanom Rakovcem i većnicom za obrazovanje Ivanom Dimitrijević.
Opština Trstenik već treću godinu zaredom nagrađuje najvrednije i najuspešnije učenike simboličnom novčanom nagradom od 10.000 dinara, kao podstrek za dalji rad i usavršavanje.

Ovom prilikom čestitam učenicima i njihovim mentorima na izvanrednim dostignućima. Oni su ponos Trstenika i najbolji dokaz da ulaganje u obrazovanje predstavlja najbolju investiciju u budućnost. Opština će i dalje na ovaj način podržavati i ulagati u školstvo, kako bi rezultati bili još bolji u narednom periodu – izjavila je predsednica opštine Milena Turk.

Nagrađeni đaci i njihovi nastavnici svojim znanjem i upornošću predstavljaju najlepše lice trsteničkog školstva i doprinose promociji opštine širom Srbije.

