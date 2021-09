Najnoviji raspored cisterni – Dopunjeno

Iz stacionarnih i pokretnih cisterni korisnici sistema Ćelije će se vodom za piće snabdevati dok višestruke analize ne potvrde ispravnost vode u vodovodnim cevima, nakon što je sanirana havarija na magistralnom cevovodu u Lipovcu. Evo njihovog najnovijeg rasporeda:

Stacionarne cisterne biće postavljene na sledećim lokacijama:

Šumice, raskrsnica posle VP Doma

Mudrakovac, kod 3 šešira

Rasadnik kod buvlje pijace između H i P zgrada

Diskont DIS, dvorište

Raskrsnica ulica Blagoja Parovića, Hajduk Veljkove i Dušanove

Ustanova Nata Veljković, vrtić Pionir kod Dunav centra

Gerontološki centar Kruševac

Raskrsnica Birčaninove, Vece Korčagina iVidovdanske

JKP Vodovod (Dušanova 46)

O.Š. Branko Radičević, dvorište

Vrtić Neven, Pionirski park

O.Š. Dositej Obradović, dvorište

Kovid bolnica Kruševac

Kovid ambulanta IMK ,,14. oktobar“

Zavod za javno zdravlje

Dečiji dispanzer

Dom za decu Jefimija

Raspored kretanja pokretnih cisterni (od 7 časova do ponoći):

Vozilo MAN vlasništvo VSJ Kruševac – naselje UN (kod Bambija) od 08:00 do 10:00, Čitluk (prvo skretanje) od 10:00 do 12:00, MZ Čitluk od 12:00 do 14:00, Čitluk (druga raskrsnica) od 14:00 do 15:00, Begovo brdo (skretanje za Vučak) od 15:00 do 17:00, Jasika (kod raskrsnice za Kukljin) od 17:00 do 20:00

Vozilo vlasništvo JKP “Kruševac“ – Bolnica Kruševac

Vozilo vlasništvo Vojske Srbije 1 – Jovan Popović od 08:00 do 11:00 i od 13:00 do16:00, MZ Bivolje od 11:00 do 13:00 i od 16:00 do 19:00

Vozilo vlasništvo Vojske Srbije 2 – OŠ Nada Popović od 08:00 do 11:00 i od 13:00 do 19:00, Malo Golovode (škola) od 11:00 do 13:00;

Vozilo vlasništvo Vojske Srbije 3 – parking iza Lamele od 08:00 do 11:00 i od 15:00 do 18;00, Nova Balšićeva kod vrtića od 11:00 do 12:00, Pakašnica (Ugao Pećke i Vojvode Mišića kod prodavnice) od 12:00 do 13:00, Vojislava Mišića (kod vojnog magacina) 13:00 do 14:00, Save Erakovića – Aleksandrovačka od 13:00 do 15:00, parking iza Lamele od 15,00-22.00

Vozilo vlasništvo Vojske Srbije 4 – Parunovac (škola) od 07:00 do 09,00, MZ Parunovac od 09:00 do 11:00, Kapidžija od 11:00 do 13:00, Dedina (raskrsnica kod Henkela) od 13:00 do 14:00, MZ Dedina od 14:00 do 17:00, Makrešane, Omladinska ulica od 17:00 do 22:00

Vozilo vlasništvo Vojske Srbije 5 – VP Dom

Vozilo vlasništvo Vojske Srbije 6 – Prnjavor (Volan restoran) od 07:00 do 09:00, MZ Rasadnik od 09:00 do 11:00, Bagdala (Dabi) od 11:00 do 13:00, MZ Rasadnik od 13:00 do 15:00, Vlado Jurić od 15,00 do 17,00, MZ Rasadnik od 17.00-22:00

Vozilo vlasništvo JKP Vrnjačka Banja – Kukljin kod MZ od 08:00 do10:00, Bela Voda centar sela od 10:00 do 12:00, Brajkovac centar sela od 12:00 do 14:00, Kamenare centar sela od 14:00 do17:00

Vozilo vlasništvo JKP Aleksinac – Jasika ispred crkve od 08:00 – 12:00, Krvavica centar sela od 12:00 do 14:00, Padež centar sela od 14:00 do 17:00, Tekije centar sela od 17:00 do 18:30

Vozilo vlasništvo JKP Soko Banja – 08:00 do 21:00, kod Hitne pomoći za potrebe Službe hitne pomoći, Dijagnostičkog centra i Bolnice

Vozilo vlasništvo JKP Aleksandrovac – 08:00 do 21:00, obilazak Zdravstvenih stanica na teritoriji grada (Ambulanta 14. oktobar, Ambulanta Balšićeva, Ambulanta Nova pijaca, Ambulanta Rasadnik i Ambulanta Ujedinjennj nacije po dogovoru sa Rukovodstvom Doma zdravlja)

Vozilo vlasništvo JKP Brus – Vrtići Nate Veljković od 08:00 do 11:00, Vratare centar sela od 11:00 do 13:00, Šanac centar sela od 13:00 do 16:00

Vozilo vlasništvo JKP ,,Vodovod“ Kruševac – naselje Vlado Jurić 08:00 do 10:00, Medicinska škola od 10:00 do 12:00, Makrešane (Omladinska ulica) 12:00 do 14:00 časova, rezervni položaj od 14:00 do 20:00