Zabrana kretanja u vreme vanrednog stanja proširuje se u dane vikenda na period od 13 časova u subotu do 5 časova u ponedeljak, a na jednom mestu se više ne sme naći više od dve osobe. Ovo su neke od novih mera dogovorenih na sednici Kriznog štaba koje će Vlada večeras usvojiti, a koje je u obraćanju javnosti saopštio predsednik Aleksandar Vučić

Predsednik Vučić je najavio da će vlasnici kućnih ljubimaca od subote moći da svoje ljubimce prošetaju svake noći od 23 do 1 čas iza ponoći, ali najdalje do 200 metara od mesta prebivališta.

On je, takođe, najavio da će sutra u 11 časova iz Rusije stići avion sa 8 lekara i drugim osobljem, opremom, respiratorima i lekovima, kao pomoć koju je u razgovoru sa predsednikom Putinom dogovorio. Takođe, i da je Srbija kupila još 1100 respratora koji tek treba da budu isporučeni.

Najveća žarišta virusa u ovom trenutku su Beograd, Ćuprija, Čačak i Valjevo, a prema podacima COVID19 sajta danas do 15 sati registrovano je 111 novozaraženih, a tri osobe su preminule. Na respiratoru je 81 osoba.

Najavljene nove mere: produžen policijski čas vikendom, šetnja kućnih ljubimaca od 23 do 1 po ponoći

