Nadležni apeluju na oprez od požara tokom grejne sezone

Postavljeno: 26.11.2025

Od početka grejne sezone, broj požara na građevinskim objektima porastao je za 10 odsto u odnosu na 2024. godinu, te iz Sektora za vanredne situacije apeluju građanstvu da se ponaša odgovorno

Iz Sektora za vanredne situacije u Kruševcu navode da je vatrogasno-spasilačka jedinica na području Rasinskog okruga intervenisala 33 puta u gašenju požara na dimnjacima građevinskih objekata.

Razlozi za požare najčešće su neispravne instalacije ili neočišćeni dimnjaci, nepažnja prilikom loženja peći na čvrsto gorivo, ostavljanje uključene grejalice bez nadzora, ostavljanje odeće i drugih zapaljivih predmeta u blizini peći ili grejalice, preopterećenje elektroinstalacija i neispravni električni uređaji…

– Od početka grejne sezone, pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a intervenisali su na 2.330 požara na građevinskim objektima na teritoriji Srbiji, što je povećanje od 10 odsto u odnosu na prethodnu godinu – naveo je Nikola Jovanović iz Vatrogasno-spasilačke jedinice u Kruševcu.

Jovanović je takođe naveo da u slučaju požara u građevinskim objektima, potrebno je da građani odmah obaveste vastrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193 i slušaju savete vatrogasaca spasilaca.

