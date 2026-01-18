Nacionalna služba za zapošljavanje – rezultati rada u Rasinskom okrugu

U vremenu kada se mladi sve češće suočavaju sa nesigurnim oblicima rada i dugotrajnim traženjem zaposlenja, institucionalna podrška i jasni programi zapošljavanja imaju ključnu ulogu u njihovom profesionalnom osamostaljivanju. Pronalaženje prvog posla, ali i prekvalifikacija ili dodatna obuka, često su presudni koraci koji određuju dalji tok karijere

U tom procesu značajno mesto ima Nacionalna služba za zapošljavanje, koja kroz saradnju sa poslodavcima, aktivne mere zapošljavanja i posebne programe za mlade nastoji da odgovori na potrebe tržišta rada. Rezultati ostvareni tokom 2025. godine u Rasinskom okrugu ukazuju na pozitivan trend i vidljive pomake, naročito kada je reč o zapošljavanju mladih.

– Ono što je pozitivno jeste da smo mi prošle godine uspostavili saradnju sa preko 6.000 privrednih subjekata na teritoriji Rasinskog okruga, što je ogroman skok zahvaljujući timovima koje smo formirali za saradnju sa privredom. To je otvorilo nova i kvalitetnija radna mesta. Mi smo prošle godine zaposlili preko 4.200 ljudi sa naše evidencije. Pored toga, kroz program Garancija za mlade, preko 2.800 mladih ljudi je dobilo ili zaposlenje ili ponudu za obuku, prekvalifikaciju, ili su nastavili obrazovanje. Čak 70 odsto njih dobilo je zaposlenje u roku od četiri meseca, što je i cilj samog programa – istakao je direktor NSZ Filijale Kruševac Aleksandar Jovanović.

Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, na evidenciji nezaposlenih u Rasinskom okrugu krajem 2025. godine bilo je manje od 14.000 lica, što predstavlja pad u odnosu na prethodne godine. Takođe, planirano je da se od 2027. godine program Garancija za mlade implementira na teritoriji čitave Srbije, čime bi ovaj model podrške postao dostupan mladima u svim delovima zemlje. Tokom 2026. godine biće nastavljena organizacija onlajn, ali i sajmova zapošljavanja uživo, kao jedan od direktnih načina povezivanja poslodavaca i onih koji traže posao.