Načelnik Rasinskog okruga Ivan Anđelić: Mere koje treba da se odraze na životni standard građana

Izmene uredbi o trgovačkim maržama i o energetski ugroženom kupcu deo su paketa mera koje na direktan način treba da se odraze na životni standard građana

Mere upravnog nadzora sprovodili su predstavnici Vlade Republike Srbije na okružnom nivou, a o prvim rezultatima govorio je načelnik Rasinskog upravnog okruga Ivan Anđelić.

– Tržišna inspekcija Rasinskog upravnog okruga je u proteklih dvadeset dana kontrolisala 284 proizvoda koji spadaju u 23 kategorije koje uredba primenjuje. U najvećem broju slučajeva svi trgovinski lanci na teritoriji Kruševca su ispoštovali uredbu i izradili nivelaciju cena u skladu sa ovom uredbom koristeći parametre od 1. avgusta 2025. umanjene za 20 posto.

Od 284 proizvoda koji su kontrolisani, samo je 21 nepravilnost uočena. Nažalost, najčešće su u pitanju pelene, hrana za bebe, hemija… Svi oni koji su se ogrešili o zakon ili nisu promenili uredbu biće procesuirani i adekvatno u skladu sa zakonom kažnjeni – istakao je Anđelić.

Foto: Screenshot YouTube RTK