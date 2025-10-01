Na Trgu glumaca komemorativno okupljanje povodom obeležavanja 11 meseci pada nadstrešnice

Večeras od 18 časova, na Trgu glumaca će se održati komemorativno okupljanje u znak sećanja na 16 žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu

Zbor građana Kruševca i kruševački studenti u blokadi su uputili poziv na okupljanje putem društvenih mreža.

Danas je tačno 11 meseci od same tragedije, a u pozivu se navodi da će pored komemoracije biti održana i protestna šetnja u znak sećanja na žrtve, ali i, kako se naveli, u cilju isticanja zahteva za pravdu.

