Na teritoriji Bruske opštine nastavlja se uređenje putne infrastrukture

Postavljeno: 30.09.2025

U okviru realizacije radova na uređenju putne infrastrukture u opštini Brus, asfalt je stigao i do zaseoka Pešter u Radmanovu

Radove je sa saradnicima obišao predsednik opštine Brus Dalibor Savić.

Ovde je urađena deonica od 500 metara puta. Vrednost investicije je 6,4 miliona dinara. Radove je finansirala lokalna samouprava. U narednom periodu radićemo još puteva u zaseoku Donji Savići uradiće se 170 metara puta, a u zaseoku Đorđevići koje pripada selu Vlajkovci uradićemo još dodatnih 70 metara puta – ističe Savić.

Privodi se kraju asfaltiranje u zaseoku Donji Savići.

Hteo bih da se zahvalim lokalnoj samoupravi što je izašla u susret meštanima sela da nam omogući bolje uslove kako bi mladi mogli da ostanu da se bave poljoprivredom – rekao je meštanin Dragan Savić.

Vrednost radova na putnoj infrastrukturi u Donjim Vlajkovcima je 2.450.000, a u Donjim Savićima 1.500.000 dinara.

Izvođač radova je preduzeće Tehnologradnja, a investitor opština Brus.

O. M.
Foto: Screenshot YouTube TV plus Kruševac

