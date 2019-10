Na suđenju za napad na Borka Stefanovića optuženi negirali krivicu

Posle skoro godinu dana od kada su u Kruševcu napadnuti potpredsednik Stranke slobode i pravde Borko Stefanović i još dva lica pred Većem kruševačkog Višeg suda održan je glavni pretres. Danas su saslušana trojica optuženih, te dvojica oštećenih, dok će treći oštećeni biti saslušan 3. decembra, za kada je zakazan sledeći glavni pretres

Iznoseći svoje odbrane sva trojica optuženih, Miloš Šaponjić, Marko Živković i Danijel Gmijović, su ponovili izjave ranije date pred tužiocem, a potom i na pripremnom ročištu, da ne priznaju izvršenje krivičnog dela koje im se stavlja na teret.

Oni se terete za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu na štetu Borka Stefanovića i Bobana Jovanovića, dok se Šaponjić tereti i za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Njih trojica su, iznoseći svoje odbrane, ispričali da su slučajno bili uvučeni u tuču koja se dešavala te večeri ispred mesne zajednice Rasadnik, da učesnike nisu od pre poznavali te da su i sami zadobili udarce u čitavoj toj, kako su oni govorili, gužvi.

Optuženi Miloš Šaponjić je kazao da je te večeri prolazeći kolima pored tog mesta video da je njegov prijatelj Danijel Gmijović „u nekoj gužvi“, odnosno u tuči, da nije znao o čemu se radi, ali da je prišao da pomogne prijatelju i da ga izvuče iz te situacije. Objasnio je da nije shvatio da je tu prisutan policajac navodeći da nikoga nije udario, ali da je možda u toj gužvi, nekoga gurnuo ili cimnuo.

Iznoseći svoju odbranu optuženi Marko Živković je rekao da je takodje pomagao optuženom Gmijoviću. On je ispričao da je sa njim šetao te da se Gmijović obreo u tuči kada ga je neko udario dok je ispred te mesne zajednice razgovarao sa poznanikom sa kojim ima nerasčišćene račune. Optuženi Danijel Gmijović naveo je da je tada dobio udarac u vrat, pao na obližnji stepenik te da su mu Živković i Šaponjić pomogli da se izvuče iz te gužve.

Dajući izjavu pred sudskim Većem jedan od oštećenih, Borko Stefanović, je kazao da nikakve „tuče niti gužve“ ispred Mesne zajednice Rasadnik te večeri nije bilo, da nikakvog „izvlačenja iz tuče nije bilo“ te da je reč o „organizovanom napadu“. On je te večeri kao predsednik Levice Srbije trebalo da učestvuje na tribini Saveza za Srbiju, koja se održavala u toj mesnoj zajednici.

– Ne poznajem optužene, nikakav kontakt od pre nemam sa njima, nije postojala nikakva mogućnost da se zamerimo osim mog političkog delovanja. Ovo je bilo ubistvo u pokušaju, ovo se nije desilo na javnom skupu ili sportskoj priredbi, uz uvažavanje Tužilaštva biće krivičnog dela nije adekvatno predstavljeno u optužnici i smatram da je neophodno istažiti i pozadinu i doći do nalogodavca i organizatora napada – rekao je Stefanović pred sudom.

On je u izjavi medijima nakon glavnog pretresa kazao i da je sramota da se optuženi brane tvrdeći da su se oštećeni sami tukli, ali da je još veća sramota što se oni slobodno šetaju, susreću svoje žrtve, dok je uzbunjivač Aleksandar Obradović u kućnom pritvoru, a Goran Vesić podnosi krivične prijave za pokušaj ubistva.

– Njih trojica su optuženi za izazivanje opšte opasnosti i remećenje reda i mira na javnim priredbama, što pokazuje u kakvom nam je stanju pravosudje i kako su ljudi bliski vlasti zaštićeni, a o tome koliko se nikome, osim nama koji smo bili žrtve, ne žuri da se ovde dodje do prvde, govori i to da se do glavnog pretresa došlo posle skoro godinu dana – kazao je on.

Kruševljanin Boban Jovanović, drugi oštećeni, koji je u trenutku kada se napad dogodio bio aktivista Levice Srbije, pred sudom je promenio iskaz dat ranije. On je ponovio da su sva trojica optuženih bila prisutna na tom mestu, ali je sada precizirao da je Stefanovića udario Šaponjić, a njega Gmijović. Odgovarajući na pitanje sudije Biljane Tošković zašto to nije rekao ranije Jovanović je objasnio da je u tom momentu još uvek imao posledice povreda koje je u napadu zadobio kao i da se plašio da se ne desi nešto još gore, odnosno da se plašio za svoju i bezbednost svoje porodice.

Nakon glavnog pretresa advokatica Jovana Vučković Pejčić, zastupnica sve trojice optuženih, novinarima rekla da može samo da kaže da su optuženi izneli odbrane, da je sud čuo sve oštećene osim policajca Dejana Palibrka, koji će, zbog završetka radnog vremena, sledeći put dati iskaz i da će sud, u okviru svih ostalih dokaza ceniti i to što je oštećeni Boban Jovanović promenio iskaz.

Za advokata Vladimira Todorića, punomoćnika oštećenih Borka Stefanovića i Bobana Jovanovića, ovaj napda je bio pokušaj ubistva, a motiv je mogao biti jedino političke prirode, „što se ne može istražiti optuženjem samo ove trojice.“

– Sada ne postoje politički uslovi za rad pravosudja i tužilaštva u toj meri da se istraže sve pojedinosti, ali to će sigurno biti, to će se sigurno razrešiti u jednom momentu – rekao je Todorić novinarima nakon glavnog pretresa.

Borko Stefanović, Boban Jovanović i još nekoliko lica napadnuto je 23. novembra prošle godine, predveče, pred početak tribine Saveza za Srbiju, koja je trebalo da se održi u kruševačkoj Mesnoj zajednici Rasadnik. Napad na jednog od lidera opozicije bio je povod da se nedelju dana kasnije u Domu omladine održi tribina na kojoj su učestvovali lideri opozicionog Saveza za Srbiju, a potom i potestna šetnja glavnim kruševačkim ulicama. Nakon toga jednom nedeljno su počeli da se održavaju protesti, najpre u Beogradu, pod sloganom „Jedan od pet miliona“, da bi se potom proširili na skoro sto opština i gradova. Nakon nekoliko meseci okupljanja građana i predstavnika opozicije su postepeno prestala. U Beogradu se i sada, skoro godinu dana nakon napada, protesti pod tim sloganom organizuju svake subote.

J.B.

Na suđenju za napad na Borka Stefanovića optuženi negirali krivicu

Posle skoro godinu dana od kada su u Kruševcu napadnuti potpredsednik Stranke slobode i pravde Borko Stefanović i još dva lica pred Većem kruševačkog Višeg suda održan je glavni pretres. Danas su saslušana trojica optuženih, te dvojica oštećenih, dok će treći oštećeni biti saslušan 3. decembra, za kada je zakazan sledeći glavni pretres Iznoseći svoje odbrane sva trojica optuženih, Miloš Šaponjić, Marko Živković i Danijel Gmijović, su ponovili izjave ranije date pred tužiocem, a potom i na pripremnom ročištu, da ne priznaju izvršenje krivičnog dela koje im se stavlja na teret. Oni se terete za krivično delo nasilničko ponašanje na…