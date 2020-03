Na Starom aerodromu novi fudbalski stadion!

Fudbalski stadion na mestu sadašnjeg terena FK Jedinstvo na Starom aerodromu trebalo bi da počne da se gradi sledeće godine, on će zadovoljavati 4 UEFA standard, što znači da će na njemu moći da se igraju medjunarodne utakmice, a sve to bi trebalo da učini Kruševac prepoznatljivim u toj oblasti. To je nakon današnjeg razgovara sa gradonačelnicom Kruševca Jasminom Palurović rekao ministar omladine i sporta Vanja Udovičić

U ovdašnjoj Gradskoj upravi održan je sastanak na kome se razgovaralo o novim projektima koji će unaprediti sportsku i omladinsku infrastrukturu u gradu.

– Stadion u Kruševcu će biti jedan od osam stadiona koji će se praviti širom Srbije, a Vlada će u potpunosti finansirati taj projekat. Lokalna samouprava je zadužena za imovinsko – pravne odnose i privodjenje tog terena nameni. Očekujem da se do kraja godine završi projektna dokumentacija i da naredne godine počnemo radove – kazao je Udovičić.

Napomenuo je da će akcije doniranja sportske opreme fiskulturnim salama biti nastavljene kako bi deca u školama imala bolje uslove, a profesori bili motivisani za rad sa decom. Takodje, ponovo će biti organizovan Sajam sporta, što je prilika da se lokalni klubovi promovišu i da pokažu šta su uradili u prethodnom periodu te da motivišu decu da im se pridruže.

On je podsetio da je tokom proteklih nekoliko godina sportska i omladinska infarstruktura u Kruševcu znatno unapredjena, navodeći da su urađeni atletski stadion sa fudbalskim terenom sa veštačkom travom, rekonstruisan fudbalski stadion, uredjene trim staze na Bagdali te brojni otvoreni tereni koje građani mogu besplatno da koriste.

Nakon sastanka je saopšteno i da će rekonstrukcija terena FK Borac u Bivolju biti završena do kraja aprila. Reč je o radovima koje finansiraju lokalna samouprava i Fudbalski savez Srbije, a podrazumevaju postavljanje veštačke trave, izgradnju tribina i rekonstrukciju zgrade tog Kluba, u Kruševcu poznate kao Bela boca.

– Radovi su u toku, ali za sada nemamo preciznu informaciju koliko će to ukupno iznositi. To će zavisiti od toga do kog stepena ćemo rekonstruisati Belu bocu te koliko će biti ukupno potrebno za ograde, semafore, reflektore – kazala je gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović.

Napomenula je da će, nakon rekonstrukcije, to biti teren na kome će moći da trenraju sve selekcije, od najmlađih do najstariji kategorija.

J.B.

Na Starom aerodromu novi fudbalski stadion!

