Na sednici SO Brus usvojen drugi rebalans budžeta

Desetu sednicu Skupštine opštine Brus obeležilo je usvajanje odluke o drugom rebalansu budžeta, rasprava o vodosnabdevanju, obrazovanju i životnoj sredini

Šefica Odseka za finansije Vesna Lazarević je obrazložila uvećanje, te budžet opštine za tekuću i projekcija za naredne dve godine iznosi 801 milion, 753 hiljade 245 dinara.

– Drugim rebalansom budžeta opštine Brus budžet se uvećava za 17 miliona dinara ukupno. Uvećavaju se sredstva tekuće budžetske rezerve u iznosu od 10 miliona dinara i 7 miliona novčane kazne i penali po rešenju sudova, opšte usluge lokalne samouprave, funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština iz razloga od preko 800 (816) podnetih tužbi na ime faktičke eksproprijacije za zauzeće puteva protiv opštine Brus a na osnovu postignutih vansudskih poravnanja. Ovo uvećanje pokriće samo deo troškova koji nas terete po ov0m osnovu – rekla je Lazarević.

Pre nego što su odbornici usvojili odluku o rebalansu budžeta, usvojili su i odluku o završnom računu budžeta za proteklu godinu. Prema izveštaju eksterne revizije, priloženi konsolidovani izveštaji prikazuju istinito i objektivno finansijski položaj opštine. Tu postoji i mišljenje sa rezervom koje se odnosi na veliki broj sudskih sporova, a čije vrednosti mogu nepovoljno uticati na finansijski rezultat i ima materijalni značaj.

Takođe, nakon revidiranja troškova mesnih zajednica, revizorski tim je došao do zaključka da su tri mesne zajednice vršile nabavku usluga za popravku seoskih puteva i postavljanje betonskih greda, a da nisu sprovodile javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. U sastavu komisija određena su lica za sprovodjenje nadzora nad izvedenim radovima, a koja nisu imala adekvatnu stručnu spremu ni licencu za sprovođenje nadzora što je u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama, navedeno je u Izveštaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2024. godinu.

Revizija je skrenula pažnju i na to da opština nije uvela sistem finansijskog upravljanja i kontrole kod direktnih i indirektnih korisnika.

U nastavku sednice opozicioni odbornik Goran Jeličić je spomenuo da je u školi u Brusu vrlo malo rađeno. On je rekao da učionice nisu okrečene, podovi nisu renovirani i sl.

Sa druge strane, Šef odseka za društvene delatnosti Nikola Zbiljić je podsetio na ulaganja tokom proteklih godina u obrazovanje.

– U proteklim godinama uloženo je jako mnogo u obrazovanje. Podsetiću da je nekoliko školskih zgrada potpuno renovirano, škola u Razbojni, u Lepencu, Srednja škola, u Zlatarima. Uvedene su mere koje nikada nismo imali u zajednici a koje si tiču prevoza učenika, ishrane učenika i nabavke udžbenika. Mi smo primer dobre prakse što se tiče predškolskog obrazovanja. Mi praktično nemamo liste čekanja u predškolskoj ustanovi. Uradili smo praktično nov objekat u Zlatarima pa sad imamo situaciju da roditelji iz drugih opština dovode decu u Zlatare zbog boljih uslova. Mi podržavamo da mreža predškolskih ustanova i osnovnih škola bude velika, imamo politiku da se ne zatvaraju odeljenja, da se čuvaju radna mesta, ali to sve košta – podvukao je Zbiljić.

On je takođe podsetio i da se u opštini radi na poboljšanju energetske efikasnosti.

– Mi smo sproveli dva kruga subvencija za građane za energetsku sanaciju njihovih objekata. Na tim programima ugovore je dobilo oko 100 domaćinstava i ponosni smo na to. Siguran sam da ćemo imati treći krug za građane koji žele da izvedu radove na energetskoj sanaciji svojih objekata – dodao je Zbiljić.

Odbornici su na sednici raspravljali i o Izveštaju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti poslovanja JKP ,,Rasina“. Najviše je bilo reči o vodosnabdevanju, a direktorka ovog preduzeća, Jelena Radulović je istakla trenutno stanje.

– Većina od ustanovljenih divljih priključaka je isključeno. Ima radnika ,,Rasine“ ali ih nema dovoljno. Noćnim radom dolazimo do nelegalnih priključaka. Mislim da bi za osnovne potrebe građanstva 60 litara u sekundi do nekih daljih radova bilo dovoljno. Svi treba da vodimo računa o vodi, a ,,Rasina“ će dati sve od sebe da poboljša vodosnabdevanje. Ustanovili smo da nema gubitaka na azbestnoj mreži. Treba je zameniti jer to je naše zdravlje – rekla je Radulović.

Pomoćnik predsednika opštine Bojan Bićanin je podsetio da smo prošle godine u ovo vreme bili u vanrednoj situaciji zbog problema u vodosnabdevanju.

– Proizvod prošlogodišnjeg rada Štaba za vanredne situacije je sadašnje stanje u vodosnabdevanju u opštini. Sada situacija nije loša, svaka čast i opozicionim i odbornicima na vlasti za prošlogodišnji rad, jer smo dokazali da kao Skupština opštine i Opštiska uprava možemo da dovedemo 60 l vode u sekundi do Brusa, a mislim da je na građanima da imaju vodu – poručio je Bićanin.

Na sednici su između ostalog, usvojeni predlozi da dvoje sugrađana dobiju finansijsku pomoć u iznosu od po 60 000 dinara.

Problem deponije na Slavi

S obzirom na to deponija na Slavi često gori, direktorka ,,Rasine“ Radulović je naglasila da je paljenje deponije u poslednja dva meseca ljudski faktor:

– Mi smo uveli čuvara, od osam do osam je gore, samo da ne bi bacali smeće na vrh deponije. Bez radnika ne možemo da ugasimo deponiju. Naša je obaveza da svi zajedno čuvamo životnu sredinu. Angažovali smo policajce, vatrogase, ustanovljeno je da ljudska ruka pali deponiju. Tačno se znaju mesta gde ona može da eksplodira i da se upali.

Izvor i foto: Bruski kofer