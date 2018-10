U Kruševcu je danas održan sajam zapošljavanja na kome je 36 poslodavaca iz Rasinskog okruga tražilo 219 radnika

Kako objašnjava direktor kruševačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Predrag Marković poslodavci najviše traže profile srednje stručne spreme, ali postoji i potreba za određenim viskoko stručnim zanimanjima.

– Ovo je jedna od mera aktivne politike zapošljavanja koja bi trebalo da da najbolje rezultate jer omogućava da nezaposleni direktno i konkretno pričaju sa poslodavcima i mislim da bolje šanse od toga nema – kazao je on.

Gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović, koja je otvorila sajam, poželela je nezaposlenima i poslodavcima da danas ostvare poslovnu saradnju, u kojoj će i jedni i drugi biti zadovoljni.

Diplomirani ekonomista Miloš Obradović već četiri godine aktivno posećuje sajmove i traži posao u struci.

– Završio sam Poslovnu ekonomiju na Fakultetu za poslovne studije i pravo, ovo je četvrta godina kako tražim posao. Do sada sam imao mogućnost samo da radim u marketingu i menadžmentu, ali samo honorarno, tako da do sada nisam imamo mogućnost za neki duži radni odnos – kazao je on za krusevacgrad.rs.

Podaci sa prethodnog Sajma zapošljavanja, održanog proletos, pokazuju da ga je posetilo skoro dve hiljade ljujdi, da je tokom šest meseci 520 njih našlo posao te da polovinu zaposlenih čine žene.

Na evidenciji nezaposlenih u Rasinskom okrugu trenutno ima oko 22 hiljade nezaposlenih, a u Kruševcu 11. 883, što je u odnosu na početak godine za oko 2.400 nezaposlenih manje u Okrugu, odnosno za oko 2.000 manje u gradu.

A.V.

Na sajmu zapošljavanja 36 poslodavaca tražilo 219 radnika

U Kruševcu je danas održan sajam zapošljavanja na kome je 36 poslodavaca iz Rasinskog okruga tražilo 219 radnika Kako objašnjava direktor kruševačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Predrag Marković poslodavci najviše traže profile srednje stručne spreme, ali postoji i potreba za određenim viskoko stručnim zanimanjima. - Ovo je jedna od mera aktivne politike zapošljavanja koja bi trebalo da da najbolje rezultate jer omogućava da nezaposleni direktno i konkretno pričaju sa poslodavcima i mislim da bolje šanse od toga nema - kazao je on. Gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović, koja je otvorila sajam, poželela je nezaposlenima i poslodavcima da danas ostvare poslovnu…