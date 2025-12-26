Na Prazničnom trgu podeljeno hiljadu paketića najmlađima

Na Prazničnom trgu je podeljeno 1.000 paketića koje Grad Kruševac poklanja mališanima uzrasta do 12 godina. Deca su bila prezadovoljna, a veče je završeno na najlepši mogući način, koncertom TROPIKO BENDA.

Zahvaljujući Gradu Kruševcu, Poslovnom centru i Turističkoj organizaciji grada Kruševca atmosfera je bila fenomenalna, puna praznične radosti i topline. Broj posetilaca ove godine bio je rekordan.

-Manifestacija će trajati do 15. januara, a možda i duže. Svi su prezadovoljni, puno je dece. Prelepo je kada nešto ima humanitarni karakter. Mislim da ovakve manifestacije treba i nadalje da održavamo- kazao je direktor Turističke organizacije grada Kruševca Nikola Despotović.

U nastavku večeri nastupio je TROPIKO BEND.

Pored Prazničnog trga, koji svake godine obraduje mališane, Turistička organizacija realizuje i brojne manifestacije za najmlađe u Zabavnom parku Šarengrad. U Zabavnom parku Šarengrad će 27. i 28. decembra i 3. i 4. januara biti Deda mraz i animatori koji će zabavljati mališane.

