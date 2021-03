Republički hidrometeorološki zavod proglasio je za područje Rasinskog okruga narandžasti meteo alarm zbog očekivanih snežnih padavina koje bi u roku od 12 časova mogle da stvore od 10 do 15 santimetara visok snežni pokrivač, naročito u planinskim predelima.

Iz info centra Puteva Srbije stiže i upozorenje za učesnike u saobraćaju da voze opreznije zbog klizavih i vlažnih kolovoza.

Prema informacijama od jutros, do pet santimetara snega ima na kolovozima na području Makrešana, saobraćajnice prema jezeru Ćelije, od petlje Pojate do Stopanje i dalje do Trstenika, te na putnom pravcu Ravni – Jankova klisura – Blace.

Oblačno i hladno, u nižim predelima sa mešovitim padavinama kišom i snegom, u brdsko – planinskim sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača prognoza je vremena za danas. Najviša temperatura od 0 do 6 °C.

U utorak meteorolozi prognoziraju prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U sredu prolazno naoblačenje sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. U četvrtak razvedravanje, a od petka u većini dana pretežno sunčano, samo u nedelju prolazno naoblačenje sa slabom kišom. Temperatura u postepenom porastu, naročito u drugom delu sedmice.

Na području Rasinskog okruga danas narandžasti meteo alarm – oprez u saobraćaju

