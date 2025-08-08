Na Kozniku sutra likovna kolonija

Postavljeno: 08.08.2025

Na Svetog Pantelejmona, u srednjevekovnom gradu Koznik, u subotu (9. avgust) biće organizovana 25. Likovno-pesnička kolonija ,,Kozniku u pohode“

Zaljubljenici u Koznik i njegovu istoriju moći će svoju inspiraciju da prenesu na platno, a svi radovi biće izloženi u holu Centra za kulturu Brus do kraja godine. Radovi nastali na likovmoj koloniji, ostaju u umetničkoj zbirci Centra za kulturu Brus koji je, pod pokroviteljstvom opštine Brus, organizator događaja.

Kolonija se simbolično, održava na praznik Svetog Pantelejmona, koji ovaj srednjovekovni grad obeležava kao krsnu slavu.Tradicionalna manifestacija „Kozniku u pohode” svake godine okuplja slikare i pesnike iz Brusa i okoline.

Inspiraciju nalaze u bogatoj istoriji i prelepim pejzažima ovog kraja.

Osnivači kolonije su Ljubiša Bata Đidić i Aranđel Jeličić.

Izvor i foto: Bruski kofer

