Na Jastrepcu osveštana crkva Svete Petke

Postavljeno: 08.08.2025

Na veliki praznik posvećen Svetoj Petki, danas je na Jastrepcu održana svečana ceremonija osvećenja crkve posvećene upravo ovoj velikoj svetiteljki, što predstavlja važan verski i duhovni događaj za lokalnu zajednicu. Crkvu je osveštao Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop Gospodin Kruševački David, uz prisustvo brojnih vernika, sveštenstva i gostiju iz različitih krajeva.

Ovaj svečani čin označava značajan korak u očuvanju duhovnog nasleđa i jačanju pravoslavne vere u ovom kraju.

-Negde stoji zapisano da je sveti knez Lazar sazidao onoliko hramova koliko ima dana svetih u kalendaru. Dešava nam se da posle 14 godina naiđemo na nama do tada potpuno nepoznatu crkvu kao i na temelje. Ovakva svetinja čuva drevni zapis o Kosovskoj Gračanici i kako danas stoji pred nama ona je jedan potomak u kamenu one Gračanice i sva je blagoljetna. Neka vam je blagosloven praznik i ovaj sveti hram – rekao je Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop Gospodin Kruševački David.

Tokom događaja, visokim crkvenim odlikovanjem – Ordenom kneza Lazara prvog stepena – odlikovan je ministar odbrane Bratislav Gašić, za doprinos i ogromne zasluge učinjene crkvi.Arhijerejskom gramatom odlikovani su Javno komunalno preduzeće „Vodovod Kruševac“, Žarko Urošević, Aleksandar Lazarević i preduzeće „BLD“ d.o.o, za njihov trud, posvećenost i podršku ovom hramu i verskom životu zajednice.

