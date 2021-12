Na HIV se tesira 60 Kruševljana godišnje

Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a, neizlečive imunološke bolesti, otkrivene početkom 80-ih. U kruševačkom Zavodu za javno zdravlje kažu da u našoj opštini u prethodnoj deceniji obolele 23 osobe, a da se godišnje tesira oko 60 ljudi. Testiranje na HIV, hepatitis B i C se vrši svakodnevno, a potpuno je anonimno i besplatno

-Od 2012. do danas imamo ukupno 23 pozitivnih, tj. osoba koje se leče od HIV-a. Ove godine zaraženo je troje, prošle godine jedna osoba, pretprošle 8. To su uglavnom sporadični slučajevi, a neki prosek bi bio dve do tri osobe godišnje. Možda je kod nas ovakva statistika, zato što se mnogi koji su imali rizik da obole od ove bolesti idu u Beograd, tamo se tesiraju i leče na Infektivnoj klinici-kaže dr Mirjana Avramović iz Zavoda za javno zdravlje.

Godišnje se tesira oko 60 ljudi, a preko 30 njih dolazi da se konsultuje sa lekarom, po rečima doktorke stigma još uvek postoji.

-Prosečno se testira oko 60 ljudi u godini, ali imamo i ljude koji dolaze samo da se posavetuju sa lekarom o merama prevencije i testiranju.Mnogi se stide, još uvek nisu razbili taj strah, pa kad dođu vide da predrasude uopšte ne postoje i da kod nas imaju potpunu privatnost.Savetnik je lekar specijalista epidemiologije i on će odrediti da li ima potrebe za tesitranjem i kad bi to, bilo idealno da se uradi, obzirom na period prozora i kontakta.

Od ove teške bolesti oboljevaju najčešče polni partneri pozitivnih osoba ili osobe koje su intravenski korisnici narkotika, te osobe koje se bave seksualnim radom ili su imale bliži kontakt sa nekim za koga se sumnja da bi mogao da ima HIV. Vremenski period od momenta kada se dogodila infekcija do dana kada se testovima mogu otkriti antigeni i antitela na HIV naziva se “period prozora”, a za HIV je potrebno da prođe od 8 do 12 nedelja od rizičnog kontakta.

-Svi koji su imali rizčni kontakt mogu da dođu kod nas da se posavetuju i testiraju na HIV, kao i hepatitis B i C. Test je besplatan, nije potreban nikakav uput, pa ni lična karta, jer je potpuno anoniman. Rezultat ovog eliza testa je veoma pouzdan, stiže za dva dana i izdaje se isključivo lično, na ruke, i time je zadovoljena tajnost podataka-ističe doktorka.

Testiranje je moguće izvršiti svakog radnog dana u Savetovalištu Zavoda za javno zdravlje od 10 do 13 časova, a tokom decembru je produženo radno vreme pa se zainteresovani mogu testirati od 8 do 15 časova.

M.S.