Na današnji dan: U večnost se otisnuo doktor i vitez Živojin Bumbaširević

Živojin Bumbaširević rođen je u Kruševcu 26. jula 1920, a preminuo u Beogradu, na današnji dan – 12. novembra 2008. Bio je akademik SANU i član Krunskog Saveta, a oblast rada bila mu je ortopedska hirurgija i traumatologija. Pored toga bio je Vitez Velikog Krsta Ordena Belog Orla i Vitez Legije Časti

Prof. dr. sc. Živojin Bumbaširević je doktorirao 1975. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Bio je profesor Univerziteta u Beogradu i dugogodišnji direktor Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju. Bio je član Odeljenje medicinskih nauka: dopisni član od 15.12.1983. godine a redovni od 27.10.1994. godine. Bio je član: Academia Medica di Roma od 1990. godine i Medicinske akademije SLD od 1971. godine.

Nosilac mnogih priznanja: Medalja Purkiniana i Medalja Freyk (Brno University), Medalja Priorov (CITO Univerzitet u Moskvi), Medalja Rimske Medicinske Akademije, dobitnik je Sedmojulske nagrade, Legije časti i Ordena rada sa zlatnim vence itd. Počasni član SICOT-a Udruženja ortopeda Francuske, Italije, Čehoslovačke, Nemačke i Mađarske, počasni član Udruženja traumatologa Mađarske, član Međunarodne organizacije hirurga i ”Internacionalnog koledža za hirurgiju”.

U SANU svojim članstvom dao je doprinos radu: Odbora za Rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika; Odbora za praćenje razvoja medicinske nauke u Srbiji, Odbora za traumatologiju u vanrednim uslovima, osnivač i predsednik, MO odbora za pitanja Kopaonika i MO odbora za jezik i terminologiju medicine.

Njegovi sinovi su akademik Vladimir Bumbaširević i Marko Bumbaširević, lekari i profesori Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.