Na današnji dan: U večnost se otisnuo doktor i vitez Živojin Bumbaširević

Postavljeno: 12.11.2025

Živojin Bumbaširević rođen je u Kruševcu 26. jula 1920, a preminuo u Beogradu, na današnji dan – 12. novembra 2008. Bio je akademik SANU i član Krunskog Saveta, a oblast rada bila mu je ortopedska hirurgija i traumatologija. Pored toga bio je Vitez Velikog Krsta Ordena Belog Orla i Vitez Legije Časti

Prof. dr. sc. Živojin Bumbaširević je doktorirao 1975. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Bio je profesor Univerziteta u Beogradu i dugogodišnji direktor Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju. Bio je član Odeljenje medicinskih nauka: dopisni član od 15.12.1983. godine a redovni od 27.10.1994. godine. Bio je član: Academia Medica di Roma od 1990. godine i Medicinske akademije SLD od 1971. godine.

Nosilac mnogih priznanja: Medalja Purkiniana i Medalja Freyk (Brno University), Medalja Priorov (CITO Univerzitet u Moskvi), Medalja Rimske Medicinske Akademije, dobitnik je Sedmojulske nagrade, Legije časti i Ordena rada sa zlatnim vence itd. Počasni član SICOT-a Udruženja ortopeda Francuske, Italije, Čehoslovačke, Nemačke i Mađarske, počasni član Udruženja traumatologa Mađarske, član Međunarodne organizacije hirurga i ”Internacionalnog koledža za hirurgiju”.

U SANU svojim članstvom dao je doprinos radu: Odbora za Rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika; Odbora za praćenje razvoja medicinske nauke u Srbiji, Odbora za traumatologiju u vanrednim uslovima, osnivač i predsednik, MO odbora za pitanja Kopaonika i MO odbora za jezik i terminologiju medicine.

Bio je počasni član SICOT-a Udruženja ortopeda Francuske, Italije, Čehoslovačke, Nemačke i Mađarske. Član Međunarodne organizacije hirurga i „Internacionalnog koledža za hirurgiju“.

Njegovi sinovi su akademik Vladimir Bumbaširević i Marko Bumbaširević, lekari i profesori Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Sveti kralj Milutin

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
12. novembar 2025., 12:09
 

Prognoza -
9°C
Apparent: 2°C
Pritisak: 1023 mb
Vlažnost: 100%
Vetar: 1.1 m/s ENE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top