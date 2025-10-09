Na današnji dan: Rođen Kirilo Hilandarac

Na današnji dan, 9. oktobra 1935. godine, u selu Riđevštica kod Trstenika, rođen je Radojko Veškovac, odnosno jeremonah Kirilo Hilandarac

Kako navode njegova sabraća iz manastira Hilandara na Instagram stranici „prijatelji_manastira_hilandara“, usled posleratnih okolnosti i emigracije, u ličnim dokumetnima datum rođenja je promenjen na 10. oktobar, a prezime u Vešković.

Otac Kirilo se rodio u selu Riđevštica, između Kruševca i Trstenika, od oca Stojadina i majke Milije. Zamonašio se 27. avgusta 1953. godine u manastiru Vitovnica. U čin jerođakona rukopoložen je na Pashu 1961. u manastiru Svetog Save u Libertvilu u SAD-u. U čin prezvitera rukopoložen je 6. avgusta 1963, takođe u Americi.

Sabrat manastira Hilandara postaje 17. oktobra 1987. godine, a od 31. decembra 1987. pa sve do upokojenja, obavlja dužnost člana Sveštenog sabora staraca manastira Hilandara. U Hilandaru prima i veliku shimu.

Tokom svog monaškog života bio je na mnogim poslušanjima, neumorno radeći na očuvanju, u to vreme, veoma ugroženog manastira. Međutim, najznačajniji doprinos oca Kirila u njegovom neumornom bogosluženju, često ostajući jedini služavši jeremonah u manastiru, njegovoj revnosti i istrajnosti u molitvi.

Svakodnevno je ispovedao, poučavao i duhovno ukrepljivao veliki broj poklonika koji su dolazili u Hilandar. Uvek omiljen, vredan, svojim jednostavnim životom u svim okolnostima u kojima se nalazio, bio je živo svedočanstvo suštine monaškog poziva i pravi duhovni ukras Crkve.

Svojim omalenim rastom i izuzetnom duhovnom visinom, plenio je srca svih sa kojima se susretao i kao takav ostaće u molitvama i sećanjima bratije, Svetogoraca i svih poklonika koji su tokom poslednjih tridesetak godina posećivali Hilandar.

Ovaj svet je napustio 6. februara 2018. godine.

Foto: Saša Žutić