Na današnji dan: Rođen Dragoslav Vasiljević Figa

Dragoslav Vasiljević Figa rođen je u Kragujevcu 14. januara 1895, a preminuo u Kruševcu 11. septembar 1929. Bio je srpski slikar i pedagog

Dragoslav Vasiljević Figa se upisao na Umetničko-zanatsku školu u Beogradu 1911, da bi na trećoj godini prekinuo školovanje i otišao u Prištinu, gde je radio u gimnaziji kao honorarni učitelj.

Pošto je regrutovan, sa štabom srpske vojske 1916. stigao je na Krf, odakle je, bolestan i iznemogao, prebačen u Afriku. Slike nastale u logoru izlagao je u Bizerti (Portret Ilije Kolarovića i dva pejzaža). Po povratku u Beograd 1919. nastavio je školovanje u Umetničkoj školi i sa stečenom diplomom vratio se u Prištinu. Tu je organizovao svoju prvu izložbu ulja, akvarela i crteža (1920). Drugu samostalnu izložbu priredio je u Skoplju (1921), gde je izlagao pretežno motive sa Kosova.

U Kruševac je prešao 1921. kao gimnazijski nastavnik. Napisao je udžbenik „Kratka teorija crtanja“. Istovremeno je sa trećom samostalnom izložbom u Kruševcu (1928) slikao i ikonostas u crkvi sela Vučak (zapaljen aprila 1949.).

Kruševljani, savremenici Dragoslava Vasiljevića, sećali su se Fige kao glumca, reditelja, upravnika pozorišta, ali i profesora crtanja, muzičara – violiniste i pijaniste, muzičkog pedagoga i dirigenta, slikara i organizatora prvih likovnih izložbi u Kruševcu. Vasiljević je, nesumnjivo, ličnost koja je doprinela intenziviranju kulturno-umetničkog života u Srbiji i Kruševcu po završetku ratova 1918. godine. Kruševačko pozorište ga pamti upravo kao osnivača diletantske pozorišne trupe koja je izvela i prvu pozorišnu predstavu u Kruševcu 1924. godine.

Dragoslav Mihajlović – Lazarica, 1922.

Mada je umetničkoj javnosti prepoznatljiviji kao slikar impresionista, Kruševačko pozorište ga pamti upravo kao osnivača diletantske pozorišne trupe koja je izvela i prvu pozorišnu predstavu u Kruševcu 1924. godine. Trupa je radila tokom 1925/1926. godine i ostala je upamćena pod imenom Figino pozorište. Predstave su, obično, održavane u sali hotela „Takovo“ a na repertoaru su se našli Knez Ivo od Semberije, Dva lažova, Medved, Po nevolji tragičar, Sumnjivo lice, Đido, Čestitam.

Prvu predstavu Društvo je dalo 26. decembra 1924. godine, u sali hotela “Takovo“. Predstava je započeta pozdravom, a završila se igrankom. Glumci su bili: R. Stanisavljević, B. Ignjatović, Ž. Ristić, I. Đokić, Ranđa Draganac, Zora Raković, Vlastimir Milovanović, Miodrag Tasić, M. Milosavljević, Danilo Cvetković, Mihajlo Todorović (akteri u prvoj predstavi – “Knez Ivo od Semberije“), D. Vasiljević, Ivan Đokići Vlastimir Milovanović, akteri u lakrdiji “Dva lažova“. Recitatror je bio I. Đokić.

U Figinom pozorištu bilo je preko četrdeset članova, ali se ono ugasilo usled nedostataka materijalnih sredstava. Marta 1925. godine Kruševačko umetničko društvo se obratilo apelom za materijalnu pomoć Okružnom odboru, Opštini, Kruševačkoj okružnoj banci, Velikom županu, Fabrici sapuna. Ali, bez podrške, prestalo je da postoji. Iza sebe je ostavilo veliki broj mladih Kruševljana koje je njihov profesor „zarazio“ jedinstvenom magijom pozorišta.

Dragoslav Mihajlović – Spomenik kosovskim junacima u Kruševcu, 1922.

Među njima je bio i Borisav Mihajlović koji je po raspuštanju Figinog pozorišta formirao dramsku sekciju u Gimnaziji, a zatim i pozorišni odsek pri Sokolskom društvu Kruševac. Na repertoaru su bili komadi „Dva cvancika“, „Naliv pero“, „Đido“, „Običan čovek“, „Silom lekar“…

Posthumno, 1932. Kruševljani su priredili izložbu Vasiljevićevih radova. Do danas je sačuvano oko 200 njegovih slika, od kojih je većina u Umetničkoj galeriji u Kruševcu, a manji deo u privatnom vlasništvu.

Dagoslav Vasiljević Figa je deda kompozitora Zorana Simijanovića.