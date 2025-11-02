Na današnji dan: Rođen Čoče – fudbalska legenda Kruševca, Splita i Istanbula

Na današnji dan, 2. novembra 1954. godine u Mojkovcu se rodio Zoran Simović Čoče, nekadašnji jugoslovenski golman čija se čitava karijera vezuje samo za tri kluba: kruševački Napredak, splitski Hajduk i istanbulski Galatasaraj

Iz rodnog Mojkovca se sa nepunih 10 godina sa roditeljima doselio u Kruševac gde je napravio prve fudbalske korake. Već sa 15 godina postaje igrač Napretka i ubrzo stiče status prvog golmana ekipe. Od 1969. do 1980. godine stajao je na golu Kruševljana. Već u tom periodu je pokazao da je odličan u odbrani jedanaesteraca, a isticao se i čestim, mada ponekad nepotrebnim istrčavanjima sa gol linije.

Iz Kruševca se seli u Split gde je branio pune četiri sezone. Na Poljudu je doživeo potpunu afirmaciju, pa je 1983. godine proglašen za najboljeg fudbalera Jugoslavije.

U „bilom“ dresu je igrao međunarodne utakmice, ali u tom periodu je stigao i do dresa reprezentacije Jugoslavije. Za „plave“ je zabeležio 10 nastupa, od kojih je, za mnoge ljubitelje fudbala, najupečatljiviji bio nastup protiv Bugarske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 1984. godine koji se igrao upravo na Poljudu.

Jugoslavija je pobedila komšije rezultatom 3:2, golom u poslednjim sekundama utakmice, da bi u tom trenutku tokom televizijskog prenosa, čuveni komentator Mladen Delić uzviknuo: „Ljudi moji, je li to moguće? Ludnica, šta je ovo!?“. Tribine Poljuda su podrhtavale, a gledaoci u transu skandirali svom ljubimcu: „Simović, Simović!“

Ipak, Jugoslavija se nije proslavila na Evropskom prvenstvu koje se održalo u Francuskoj, ali nakon njegovog završetka, Zoran Simović prelazi u Galatasaraj. To je iznenadilo mnoge, jer je tadašnja turska liga bila nerazvijena, sa lošom infrastrukturom. To nije smetalo Čočetu da šest sezona brani u gradu na Bosforu. Mnogi smatraju da je upravo u tom periodu imao i najbolje partije u svojoj karijeri, pa i ne treba da čude ankete na osnovu kojih je svrstan u 12 najboljih stranaca turskog fudbala svih vremena, kao i među šest najboljih golmana turske lige.

U Istanbulu je i danas velika zvezda, gde je proglašen počasnim građaninom. Prilikom dolaska predsednika Turske u Srbiju, oktobra 2019. godine, Simović je bio pozvan na večeru sa Erdoganom.

Zoran Simović Čoče je karijeru okončao 1990. godine u dresu Galatasaraja. Sa 35 godina se vratio u Kruševac gde i danas živi i uspešno se bavi nekretninama i građevinarstvom.

