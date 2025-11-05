Na današnji dan: Rodio se Božidar Džmerković

Božidar Džmerković je rođen 5. novembra 1930. godine u Moglici u Makedoniji, u tadašnjoj Jugoslaviji. Ubrzo se seli u Kruševac gde stiče osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Studije je započeo i završio na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, gde je diplomirao 1954. godine u klasi prof. Marka Čelebonovića. Postdiplomske studije završio je 1956. godine, takođe u Čelebonovićevoj klasi.

Božidar je bio redovni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na odseku primenjene grafike. Obavljao je funkciju prodekana od 1981. i bio šef Katedre za grafiku.

Izlaže od 1955. godine u mnogobrojnim samostalnim i grupnim izložbama. Učestvovao je i u izložbama jugoslovenske grafike u Čehoslovačkoj, Mađarskoj, Kubi, Argentini, Australiji, Švajcarskoj, Nemačkoj, Indiji, Italiji, Francuskoj i Americi.

Povodom 60 godina Umetničke galerije (2022) Božidar Džmerković darivao je Kruševcu svoju poklon zbirku povodom čega je organizovana izložba. Ljubitelji umetnosti u Umetničkoj galeriji mogli su pogledati 17 grafika i 42 slike, nastalih u periodu od 1965. do 2020. godine, kao presek umetničkog rada i zaveštanje umetnika svom gradu

– Ovu izložbu sam posvetio Kruševcu, ona će ostati vlasništvo Muzeja i osnovaće se spomen zbirka. Ovde nisu izloženi svi radovi, neki su u Beogradu, ali oni takođe ostaju Kruševcu i kad se stekne prilika preneće ih ovde – rekao je tom prilikom Džmerković.

Namera i želja Božidara Džmerkovića da ostavi legat Kruševcu i predstavljanje ove poklon zbirke u godini kada Umetnička galerija beleži 60 godina od početka rada, na najbolji način pokazuju značaj darivanja i ukazuju na misiju i delatnost Galerije, utvrđenu prilikom osnivanja, i čini čast ovom jubileju obezbeđujući zajedničkim naporima čuvanje i predstavljanje umetničkih dela i stvaralaštva znamenitih Kruševljana za ove i buduće generacije.

– Za čitavu istoriju razvoja grafike u Srbiji vezano je ime profesora Džmerkovića koji sa nekoliko svojih kolega čini ono što je poznato pod nazivom “beogradska grafička škola”. To je grafika koja se razvijala kao nigde u svetu od kraja pedesetih i tokom šezdesetih godina prošlog veka i koja je predstavljena na mnogim izložbama u Evropi i svetu. Džmerković je poslednjih decenija više bio usmeren slici kao jednom usamljeničkom činu, o čemu svedoči i ova izložba. Postoji još jedan segment njegovog rada i to veoma značajan, a to je pedagoški rad, jer Džmerkovića je godinama predavao na Fakultetu primenjenih umetnosti – istakla je Biljana Grković, kustoskinja izložbe.

O stvaralaštvu ovog priznatog umetnika pisali su istoričari umetnosti, likovni kritičari, filozofi i književnici a jedan od njih je i Matija Bećković:

– Sa mnogo sumnje, ali radosti čitavog umetničkog rada, tragao je za zrncem stvaralačkog smisla. Neumoran, kopao je u najdubljim dubinama bez reči, posvećeno, tiho i nenametljivo. On je iz bratstva našeg plemena, nije čovek ni čaršije ni partije. Kao student, kad sam prvi put stao pred njegove slike, zadrhtao sam i shvatio, kao kod Nastasijevića, da sam te majke sin.

Naslovna fotografija: Imre Sabo