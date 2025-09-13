Na današnji dan: Preminuo Dušan Matić pisac besmrtne „Bagdale“
Postavljeno: 13.09.2025
Dušan Matić (Ćuprija, 31. avgust 1898 — Beograd, 12. septembar 1980) bio je čuveni srpski pesnik, mislilac, prevodilac, romansijer, esejista i prozaista, jedan od pokretača nadrealizma u srpskoj književnosti. Bio je pesnik i s intelektualnim i filozofskim težnjama. Njegovo najčuvenije delo nazvao je, gle čuda, „Bagdala“
„Bagdala“ – odlomak (1951)
Ne gledaj put Bagdale. Hrast je davno posečen.
Gledaj kose zrake smiraja kako kupaju pustu
baštu svojim
raskošjem.
Zaboravi na kiše i na snegove godina.
Tiho u sebi izgovori samo reč Bagdala.
Plišana kap njena pada na rane
I na nespokoje.
Ne! to ne cepa strašna zebnja ni prostore ni
dane
Ni čame kad vrebaju nas i sumnje i potsmeh i bore
preko svega.
Da ništa nije ništa nam bilo dano.
Da mira nam nigde nema.
Seti se još dok izgovaraš u sebi tiho reč
Bagdala da nemaš
šta da čuvaš za sebe sama.
I sve ti je sve bilo dano.
Radio je kao profesor gimnazije pre rata i profesor Akademije za pozorište, film i televiziju Beograd posle rata. Kratko vreme, odmah posle rata, radio je u redakciji izdavačkog preduzeća „Prosveta“. Kao gimnazijski profesor predavao je 13 godina, a onda posle dva poltička hapšenja biva bez osude penzionisan.
Rođen u Ćupriji, školovan u Francuskoj – Grenoblu i Nici, Filozofski fakultet započeo u Parizu, završio u Beogradu. Kao mladić, preživeo, povlačenje preko Albanije!
Bio saradnik u avangardnim časopisima „Zenit“ i „Putevi“.
Bio potpisnik manifesta i i jedan od pokretača i urednika almanaha „Nemoguće-L’Impossible“. Tu je objavio fotokolaž Mutan lov u bistroj vodi.
Sa Oskarom Davičom i Đorđem Kostićem napisao knjigu „Položaj nadrealizma u društvenom procesu“. Sarađivao sa Aleksandrom Vučom – fotomontaže i roman Gluvo doba.
Nakon nadrealističkog eksperimenta, Matić je svoj poetski izraz pronašao u misaonoj i intelektualnoj poeziji. Njegovi eseji odlikuju se preciznošću izraza, širokom erudicijom i stilskom jasnoćom.
Početkom rata je uhapšen i neko vreme proveo u Banjičkom logoru.
Prvu samostalnu knjigu, zbirku eseja „Jedan vid francuske književnosti“ (1952), objavio je tek u pedesetčetvrtoj godini života. Prvu pesničku knjigu, „Bagdala“ (1954), u pedesetšestoj. Kasnije, sve do smrti , bio je plodan u obe oblasti, i u poeziji i u esejistici. Kao nadrealista, prošao je kroz sve faze, od nadrealističke preko socijalno-aktivističke do neomodernističke.
U prvoj fazi obeležja njegove poezije su: antitradicionalizam, destrukcija pesničke forme, eksperimentalizam. Razračunavao se ne samo s određenim vidovima tradicije nego s poezijom kao takvom, s pesmom, s pesničkim jezikom. Tako su nastale njegove najpoznatije, „antipesme“ – Godišnja doba, Domaći zadatak, Zarni vlač i dr, u kojima se pesnik igra jezikom i smislom, pravi duhovite obrte i verbalne dosetke, izobličava reči.
