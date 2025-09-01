Na današnji dan počeo Drugi svetski rat

Na današnji dan, 1. septembra 1939. godine, Nemačka je bez objave rata izvršila invaziju na Poljsku, čime je i zvanično započeo Drugi svetski rat. Ovaj napad označio je početak jednog od najmračnijih i najrazornijih sukoba u modernoj istoriji, koji je trajao šest godina i odneo milione ljudskih života širom sveta

Napadom na Poljsku, nacistička Nemačka je demonstrirala svoju vojnu moć i strategiju „Blitzkrieg“ – munjevite ratne operacije koje su omogućile brzu okupaciju teritorija. Samo nekoliko dana kasnije, 3. septembra 1939. godine, Velika Britanija i Francuska objavile su rat Nemačkoj, uvodeći Evropu u period totalnog rata.

Za Srbiju je početak rata ubrzo značio zauzimanje prostora i teške posledice za lokalno stanovništvo. Veliki broj gradova je od 1941. do 1944. godine doživeo okupaciju, a građani su bili izloženi represiji i stradanjima koja su oblikovala sećanja i istoriju regiona. Mnogi stanovnici Kruševca dali su svoj doprinos otporu, a herojski podvizi i žrtve lokalnog stanovništva deo su šire priče o stradanju i hrabrosti tokom Drugog svetskog rata.

Drugi svetski rat brzo se proširio izvan Evrope. Do početka 1940-ih sukobi su zahvatili Sredozemlje, Severnu Afriku i Pacifik, uključujući i Japan, Italiju i Sovjetski Savez. Rat je doneo ogromne razmere ljudskog stradanja, uključujući vojne gubitke, civilne žrtve i sistematsko istrebljenje miliona ljudi u Holokaustu.

Tek nakon šest godina intenzivnih sukoba, kapitulacije Nemačke i Japana, svet je počeo polako da se oporavlja, a mnoge države, uključujući i Srbiju, suočile su se sa izazovom obnove i nove međunarodne saradnje.

J.S.