Na Dan pobede – venci na Spomenik crvenoarmejcima kraj Rasine

Povodom Dana pobede nad fašizmom vence i cveće na Spomenik crvenoarmejcima kod Rasine položili su gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, predsednica Skupštine grada Dragana Barišić, delegacija Vojske Srbije, SUBNOR-a, organizacije Rezervnih vojnih starešina, udruženja “Graditelji mira“, Udruženje ratnih veterana „Bojevo bratstvo“, Rusko-srpskog prijateljstva, Udruženje penzionera Car Lazar, potomaka poginulih boraca i drugih organizacija

Prisutnima se, tom prilikom, obratio gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.

– Danas stojimo u tišini i sećanju ali i u nemiru savesti jer obeležavamo Dan pobede nad fašizmom, dan kada je svet rekao dosta najmračnijem zlu 20. veka. Ne možemo da zatvorimo oči pred onim što se danas oko nas zbiva. Generacije koje su izvojevale tu pobedu sanjale su mir. Ne mir tišine nad ruševinama, već mir života, dostojanstva i izbora slobode. Sanjali su da se zlo nikada više neće vratiti, da će ljudskost pobediti pohlepu i da će ljubav nadvladati mržnju. Ali, pogledajmo sve danas: sukobi se rasplamsavaju, reči su zatrovane, a vrednosti zbog kojih su milioni pali sve se tiše izgovaraju. Mir je postao tišina između eksplozija, a istina žrtva propagande. U tom svetu podsećanje na deveti maj nije samo čin istorijskog poštovanja, to je vapaj savesti da ne zaboravimo šta znači biti čovek i kako izgleda zlo kada mu se ne suprotstavimo. Zato danas ne govorimo samo „Slava pobedi!“, već i „Čuvajmo mir“ u porodici, zajednici i svetu. Neka ovaj dan ne bude samo spomenik već zavet. Da učimo decu da ne mrze već da razumeju, da ne usvajaju već da stvaraju. Da u miru ne vide slabost već najveću hrabrost. Za one koji su pali večna slava, a za one koji žive neka mir ne bude san već večiti zadatak.

U kulturno- umetničkom delu programa nastupio je dečiji hor Kulturnog centra Kruševac.

Spomenik crvenoarmejcima

Spomenik crvenoarmejcima otkriven je na dan oslobođenja grada, 14. oktobra 2021. godine. Poklon je grada Lipecka Kruševcu. Podignut je u čast osamnaestorice poginulih vojnika Crvene armije koji su stradali prilikom oslobođenja grada.

Tog 14. oktobra 1944. godine oko 13 časova sa severa i severoistoka, od pravca sela Dedina, pred Kruševac je izbio drugi odred Crvene armije. On je naišao na utvrđene odbrambene položaje Jugoslovenske vojske u otadžbini, koje su u tom sektoru držale 1. i 2. Rasinska brigada JvuO, pod komandom kapetana Mirka Tomaševića, direktno podreženog Dragutinu Keseroviću. Zamenivši ih za pripadnike Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, snage JvuO otvorile su vatru na ovu kolonu. Našavši se pod vatrom, crvenoarmejci su se organizovali za napad. U sadejstvu sa bataljonom Treće i bataljonom 17. Srpske brigade, crvenoarmejci su odbacili snage JvuO i ušle u centar grada.

Tokom ovih borbi sa snagama JvuO poginulo je 18 crvenoarmejaca i 6 pripadnika NOVJ.

O. M.