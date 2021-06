Na Dan MUP-a i Policije poručeno: Rad u službi građana je imperativ

Rad u službi građana, podizanje osećaja bezbednosti i sigurnosti, ulaganje kako u tehniku tako u ljudstvo te poboljšavanje uslova rada, imperativi su kojima se vode zaposleni u Policijskoj upravi Kruševac, u čiji delokrug rada spada područje Rasinskog okruga

To je povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, slave MUP-a i Dana policije rekao načelnik Policijske uprave Kruševac Ivan Milenković obraćajući se brojnim zvanicama, predstavnicima lokalnih samouprava iz Rasinskog okruga te direktorima brojnih javnih preduzeća i ustanova.

– Ovaj dan obeležavamo u znak sećanja na sve stradale kolege koji su, radeći svoj posao, dali najvednije, svoj život. Svaki policajac, svakog dana, radeći svoj posao, rizikuje svoj život. Danas želim da se zahvalim svim kolegama zahvaljujući čijem danonoćnom radu uspevamo da stanemo na put svim vrstama kriminaliteta – rekao je načelnik Policijske uprave Kruševac Ivan Milenković.

Posebno se zahvalio mladim kolegama, onima koji su u proteklih godinu dana primljenu u PU Kruševac.

– U tom periodu zaposleno je 44 mladih kolega, verujem da će dostojno nositi uniformu. To znači da ne ulažemo samo u opremu i tehniku već i u ljude i u uslove rada – kazao je on podsetivši da je u toku renoviranje šalter sale, koje bi trebalo da bude završeno do Vidovdana.

Zahvalio se na podršci brojnim institucijama sa kojima policija sarađuje.

Podsetio je da ove godine kruševačka policija obeležava svojevrstan jubilej jer je 1961. godine, odnosno pre 60 godina, započeta izgradnja postojeće zgrade u koju se policija uselila 1963. godine.

Prijemu i obraćanju zvanicama prethodilo je sečenje slavskog kolača.

Takođe, juče je ispred Policijske uprave organizovan taktičko tehnički zbor na kome su pripadnici ovdašnje policije prikazali veštine, vozila i opremu koju koriste u radu.

Inače, Dan MUP-a i Dan policije 20. jun, obeležava se u znak sećanja na 1862. godinu. Tada je srpska Žandarmerija odigrala presudnu ulogu u sukobima kod beogradske Čukur – česme te narednog dana tokom turskog bombardovanja Beograda.

S.M. – J.B.