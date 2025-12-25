Muzička škola akademijom proslavila 77 godina rada
Postavljeno: 25.12.2025
Muzička škola „Stevan Hristić“ je u Kruševačkom pozorištu svečanom akademijom obeležila 77 godina postojanja i rada
Na svečanosti su nastupili horovi niže i srednje muzičke škole, kamerni sastavi i orkestri, te je u programu učestvovala većina učenika.
Učenici Muzičke škole „Stevan Hristić“ beleže odlične rezultate na mnogobrojnim takmičenjima, a nastavu pohađa ukupno 850 đaka.
U srednjoj muzičkoj su tri obrazovna profila – teoretski, instrumentalni i dizajner zvuka, a u nižu muzičku školu svake godine se upiše oko 150 učenika koji se obrazuju na 11 odseka, istakao je direktor škole, Aleksandar Todorović:
– Učenici ove škole uglavnom nastavljaju školovanje na željenim fakultetima. Oko 50 odsto njih upisuje muzičke akademije, dok se ostali opredeljuju za druge fakultete, pri čemu u čak 95 odsto slučajeva bivaju primljeni na željene studijske programe, najčešće na budžet.
Todorović dodaje da je jedna od prednosti ove škole što se nastava sprovodi u manjim grupama od po 8 do 16 učenika.
Kvalitet vazduha u Kruševcu (jutarnji izveštaj za 25. decembar)
Komentari