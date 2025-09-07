Muzej na otvorenom: Kruševac ugostio više od 240 oldtajmera

Kruševac je juče bio grad – muzej starih automobila, tzv. oldtajmera, koji su privukli veliki broj posetilaca. Ovaj 7. međunarodni skup, prvi put se održava u Lazarevom gradu, ali sudeći po odzivu učesnika, vlasnika automobila koji su pobudili znatiželju mnogih Kruševljana, sigurno će naći svoje mesto u lokalnom kalendaru turističkih događaja

„Oldtajmeri nisu samo stara vozila, oni su pokretni muzeji, simboli dizajna, inženjerskih dostignuća i kulturnih promena koje su oblikovale svet,“ čulo se na otvaranju manifestacije. „Svaki automobil nosi u sebi duh vremena u kome je nastao. Vlasnici oldtajmera nisu samo kolekcionari, oni su čuvari nasleđa, zaljubljenici u detalje, posvećeni restauratori…

U ime organizatora izložbe, skupu se obratio direktor Turističke organizacije, Nikola Despotović. On se zahvalio brojnim sponzorima i partnerima, kao i pokrovitelju – Gradu Kruševcu. Naglasio je da je ova manifestacija svojim sadržajem interesantna kako starijoj, tako i mlađoj populaciji, a svi imaju jedinstvenu priliku da uživaju u pravom vremeplovu modela, tehnike i dizajna.

Otvarajući 7. Međunarodni skup oldtajmera, gradonačelnik Ivan Manojlović je rekao da Kruševac u svojoj bogatoj agendi događaja može da doda još jednu značajnu i autentičnu međunarodnu manifestaciju. „Ovde imamo priliku da vidimo izuzetno lepe, očuvane primerke vozila, oko 240, koja ne predstavljaju samo puka prevozna sredstva, već su svedoci jedne epohe, vremena, uspomena, emocija…Oldtajmeri imaju ne samo tehnološku, već i istorijsku vrednost.“

Svoje učešće imala je i Agencija za bezbednost saobraćaja, ispred koje se obratio načelnik Sektora za vozila Milan Milojević.

Izmenom Zakona o bezbednosti saobraćaja – 2024.godine, koji je u nadležnosti MUP -a, donet je podzakonski akt koji prvi put jasno razvrstava vozila od istorijskog značaja. Kroz tu proceduru prošlo je do sada oko 300 vozila, koja su registrovana sa posebno označenim tablicama. “ Ovi oldtajmeri predstavljaju materijalne spomenike tehničke kulture, tradicije i društvenog nasleđa“, zaključio je Milojević.

U okviru manifestacije izveden je i zabavni program, a brojni posetioci imali su priliku i da porazgovaraju sa vlasnicima retkih oldtajmera.

Po broju automobila proporcionalnom veličini grada, Kruševac je na teritoriji bivše Jugoslavije zauzimao visoko treće mesto. Po aktuelnim parametrima u Srbiji, svedoči da je visoka reputacija i danas nastavljena.

Izvor i foto: Gradska uprava Kruševac