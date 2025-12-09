MUP: Voz uvek ima prednost – upozorenje tokom decembarske kampanje

Tokom decembra sprovodi se kampanja „Dobro pazi – voz nailazi“ kako bi se skrenula pažnja na značaj poštovanja signalizacije na putnim prelazima

Svaki prelazak preko pruge nosi rizik – iako mnogi veruju da je „dovoljno malo pogledati“. Statistika pokazuje suprotno: samo jedan trenutak nepažnje dovoljan je da ugrozi život, ističu iz MUP-a.

Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević istakao je da je od početka godine na ovim mestima zabeležena 61 saobraćajna nezgoda u kojima je 5 ljudi poginulo, a 6 teško povređeno.

Iz Policije navode da svaki propust na prelazu može biti fatalan, te apeluju na sve vozače, bicikliste i pešake: da se zaustave, pogledaju i poštuju signalizaciju.

Voz uvek ima prednost. Život uvek mora biti na prvom mestu.

Kampanju zajednički sprovode MGSI, MUP, Agencija za bezbednost saobraćaja, JP „Putevi Srbije“ i Infrastruktura.