MUP upozorava: U magli i kiši ručno uključite svetla i povećajte bezbednost u saobraćaju

U uslovima kiše, magle i sumaglice, kada je vidljivost znatno smanjena, pravilna upotreba svetala na vozilu može spasiti živote, upozorilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova na svom Instagram profilu

Iz MUP-a podsećaju da je zakon jasan kada je reč o vožnji u uslovima smanjene vidljivosti. Tokom dana, u magli ili sličnim vremenskim prilikama, obavezno je korišćenje kratkih svetala, svetala za maglu ili obe vrste svetala istovremeno, dok zadnja poziciona svetla moraju biti uključena.

Posebno upozorenje odnosi se na vozila čija su svetla podešena na automatski režim. U takvim slučajevima, u uslovima magle i smanjene vidljivosti, zadnja poziciona svetla se često ne uključuju, što znači da vozilo nije dovoljno vidljivo drugim učesnicima u saobraćaju.

Zbog toga iz MUP-a apeluju na vozače da u ovakvim uslovima ručno uključe svetla, koriste i prednja i zadnja svetla za maglu, te na taj način povećaju svoju vidljivost i smanje rizik od saobraćajnih nezgoda. Kako poručuju nadležni, ako vi ne vidite dobro – ne vide ni vas.