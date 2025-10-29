MUP pojačao kontrole: sve više nasilničke vožnje na putevima

Ministarstvo unutrašnjih poslova poslednjih dana sprovodi pojačane kontrole saobraćaja širom zemlje, posebno na otvorenim putevima, gde presretači otkrivaju sve veći broj vozača koji grubo krše propise

Uprkos nedavnim teškim nesrećama koje su potresle javnost, mnogi učesnici u saobraćaju i dalje ignorišu pravila i ograničenja brzine.

Samo u poslednja tri dana saobraćajna policija zabeležila je preko deset slučajeva ekstremnog prekoračenja brzine, a čak polovina njih klasifikovana je kao nasilnička vožnja, jedan od najtežih oblika saobraćajnih prekršaja.

Takvo ponašanje vozača ne samo da ugrožava njih same, već i bezbednost svih ostalih učesnika u saobraćaju.

Uprava saobraćajne policije apeluje na vozače da pokažu veću odgovornost i poštovanjem propisa doprinesu smanjenju broja nesreća.

Kako navode, poštovanje brzinskih ograničenja i pravila nije samo zakonska obaveza, već i način da se sačuva svaki život na putu.