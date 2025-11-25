MUP: Pojačane kontrole otkrile hiljade prekršaja među vozačima teretnih vozila

Tokom međunarodne akcije Roadpol, u periodu od 17. do 23. novembra, pripadnici Uprave saobraćajne policije su kontrolisali 1.100 autobusa i oko 8.200 teretnih vozila, te su tom prilikom otkrili više od 500 prekršaja koje su učinili vozači autobusa i skoro 6.300 prekršaja koje su učinili vozači teretnih vozila

Sama akcija pojačane kontrole je sprovedena u 34 evropskih država u okviru mreža saobraćajnih policija Evrope. U Srbiji je više od polovine vozača autobusa, ukupno 279, sankcionisano zbog prekoračenja vremena upravljanja i drugih prekršaja vezanih za tahografe, dok je 70 vozača sankcionisano zbog neposedovanja odgovarajuće dokumentacije.

Zbog prekoračenja vremena upravljanja, kao i drugih prekršaja vezanih za tahografe, oko 1.650 vozača teretnih vozila je sankcionisano, dok je više od 700 vozača kažnjeno zbog neposedovanja odgovarajuće dokumentacije.

Pored toga, 380 vozača teretnih vozila sankcionisano je zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, a 23 vozača je isključeno iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola.

Pripadnici Uprave saobraćajne policije i u narednom periodu nastaviće sa merama pojačane kontrole autobusa i teretnih vozila, a poseban akcenat biće na kontroli autobusa kojima se vrši prevoz dece na ekskurzije i rekreativne nastave, kao i autobusa kojima se obavljaju drugi vidovi organizovanog prevoza dece, istakli su iz MUP-a.

Foto: Freepik/pvproductions