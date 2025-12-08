MUP: „Golfom“ usmrtio devetnaestogodišnjaka

Postavljeno: 08.12.2025

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Aleksandrovcu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Brusu, uhapsili su Ž. M. (2002) iz okoline Aleksandrovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja

On se sumnjiči da je 7. decembra, oko 2 časa, upravljajući „golfom“ oborio devetnaestogodišnjeg vozača mopeda koji je podlegao povredama na licu mesta.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

