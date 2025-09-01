MUP apeluje roditeljima: Obratite pažnju na bezbednost dece na internetu

Postavljeno: 01.09.2025

Kako navode iz MUP-a, 86 odsto dece u Srbiji koristi internet svakodnevno, a 74 odsto ima nalog na društvenim mrežama. Takođe, svako treće dete je imalo neko negativno iskustvo na internetu, te iz Policije apeluju na roditelje da obrate pažnju

Internet može biti divan prostor za učenje i druženje, ali i mesto gde vrebaju oni koji nemaju dobre namere. Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a svakodnevno radi na tome da:

– otkrije i spreči onlajn predatore,

– sprovodi prevenciju sa Nacionalnim kontakt centrom,

– sarađuje sa međunarodnim partnerima

– da bi deca bila bezbedna gde god da se nalaze.

 

Tokom 2025. godine uhapšeno je 30 osoba zbog seksualne eksploatacije dece. U međunarodnim akcijama oborena je i jedna od najvećih svetskih pedofilskih platformi – „Kidflix“.

Iz Policije ističu da je su roditelji najvažnija zaštita detete, te da su podrška razgovor i lični primer – najbolja odbrana.

Savetuju roditeljima da postave pravila zajedno sa detetom, da razgovaraju o „prijateljima sa mreže“, ali i da prepoznaju promene u ponašanju.

– Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala je uvek tu za pomoć. Vaše dete možda vidi samo ekran, ali iza njega postoji čitava mreža zaštite. Zajedno čuvamo njihovo detinjstvo – i u digitalnom svetu – navodi se u objavi Ministarstva unutrašnjih poslova na društvenim mrežama.

N.L.

 

