MUP apeluje: Oprez tokom praznika – pirotehnika nije igračka

Tokom novogodišnjih i božićnih praznika građani u znatno većoj meri kupuju i koriste pirotehnička sredstva, a posledice njihove nepravilne upotrebe mogu dovesti do ozbiljnih, pa i trajnih povreda. Tim povodom, Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije Kruševac uputio je apel sugrađanima da se suzdrže od upotrebe pirotehnike i da praznike dočekaju na bezbedan i odgovoran način

Kako upozoravaju iz MUP-a, novogodišnji praznici svake godine donose povećan rizik od povreda izazvanih petardama i drugim pirotehničkim sredstvima. Sekunda nepažnje može ostaviti trajne posledice, a najčešće žrtve neadekvatne upotrebe pirotehnike su deca.

Igra sa pirotehnikom može biti izuzetno opasna, jer osim teških telesnih povreda može izazvati i požare ili eksplozije. Zakonom je zabranjena upotreba pirotehničkih sredstava u zatvorenim prostorima, kao i na javnim mestima gde se okuplja veći broj ljudi, a zabranjena je i njihova prodaja maloletnim licima.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti u kontroli prometa pirotehničkih sredstava, kao i u suzbijanju nelegalne prodaje. Neovlašćeni prodavci biće sankcionisani u skladu sa zakonom, a pirotehnička sredstva biće im oduzeta. Zakonom je propisana i prekršajna odgovornost uz novčane kazne za one koji krše ove odredbe.

Iz MUP-a apeluju na dodatni oprez i odgovorno ponašanje, posebno tokom novogodišnjih praznika kada se pirotehnika najčešće koristi, uz jasnu poruku – pirotehnika nije igračka.