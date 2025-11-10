MUP apeluje na oprez tokom grejne sezone

Povodom početka grejne sezone, Ministarstvo unutrašnjih poslova je putem društvenih mreža uputilo apel građanima i istaklo četiri ključna koraka za bezbednost

Kako poručuju iz Policije, većina požara nastaje zbog nepažnje, te savetuju građanstvu da:

proveri dimnjake i peći na čvrsta goriva;

ne ostavlja uključene grejalice bez nadzora;

ne opterećuje elektroinstalacije i

udalji nameštaj i zapaljiv materijal od grejnih tela.

Pored toga, savetuju da se ne baca pepeo u plastične kontejnere, da se deca drže dalje od peći i šporeta i da se isključe uređaji kada se izlazi iz kuće.

– U slučaju da primetite požar odmah pozovite 193. Slušajte uputstva vatrogasaca-spasilaca. Vaš brz poziv može spasiti živote i domove – zaključuje se u objavi Ministarstva unutrašnjih poslova.