Mudrakovac i Pepeljevac bez vode

Zbog kvara na mreži, za koji se procenjuje da će biti otklonjen do 15h, bez vode će biti potrošači u Ulici neznanog junaka, od Tri šešira do Bogomoljišta i okolne ulice u Mudrakovcu, zatim u Pepeljevcu od Mališinog otpada do crkve i u Ulici poručnika Božidara u Kruševcu.

Zbog rekontrukcije vodovodne mreže vodu neće imati ni građani u Kozničkoj i pratećim ulicama, takođe do 15 sati.

Elektrodistribucija za danas nije najavila isključenja struje.