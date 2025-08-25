Mudrakovac i Pepeljevac bez vode

Postavljeno: 25.08.2025

Zbog kvara na mreži, za koji se procenjuje da će biti otklonjen do 15h, bez vode će biti potrošači u Ulici neznanog junaka,  od Tri šešira do Bogomoljišta i  okolne ulice u Mudrakovcu, zatim u Pepeljevcu od Mališinog otpada do crkve i u Ulici poručnika Božidara u Kruševcu.

Zbog rekontrukcije vodovodne mreže vodu neće imati ni građani u Kozničkoj i pratećim ulicama, takođe do 15 sati.

Elektrodistribucija za danas nije najavila isključenja struje.

 

