Mudrakovac, Čitluk i Gaglovo danas bez vode
Postavljeno: 29.10.2025
Tokom popravke kvara na vodovodnoj mreži bez vode će, do 15 časova, biti Čitluk, ulice Mitropolita Stratimirovića i Omladinska, Gaglovo od crpne stanice do Doma i Mudrakovac od Tri šešira do Stanojeve kafane, gde će se postaviti novi priključak
Do 13 časova je prekid električne energije planiran u Šumadijskoj i Ulici Živorada Stankovića u Kruševcu, dok će Veliki Šiljegovac i ostala sela do Ribarske Banje bez struje biti do 12 sati.
Prekidi grejanja za danas nisu najavljeni.
Komentari