Mudrakovac, Čitluk i Gaglovo danas bez vode

Postavljeno: 29.10.2025

Tokom popravke kvara na vodovodnoj mreži bez vode će, do 15 časova, biti Čitluk, ulice Mitropolita Stratimirovića i Omladinska, Gaglovo od crpne stanice do Doma i Mudrakovac od Tri šešira do Stanojeve kafane, gde će se postaviti novi priključak

Do 13 časova je prekid električne energije planiran u Šumadijskoj i Ulici Živorada Stankovića u Kruševcu, dok će Veliki Šiljegovac i ostala sela do Ribarske Banje bez struje biti do 12 sati.

Prekidi grejanja za danas nisu najavljeni.

Na današnji dan: Rodio se Moma Antonović

