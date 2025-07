Morfejev San: „San letnje noći“ ili muzika snova i senki

Njegovo ime je Dušan Sredojević i široj muzičkoj javnosti poznat je kao jedan od dva ključna kreativna stuba kultnog kruševačkog, na žalost počivšeg, gotik sastava Katabazija. Ovaj mistični gitarista i raskošni autor ima, nakon decenije apstinencije sa scene, novi projekat pod stripovskim nazivom Morfejev San, a na Youtube je spakovao i prvi video singl pod nazivom „San letnje noći“

Dušan je doktor hemije i odani Pomoravac iz Jasike, a od Katabazije i Srbije se privremeno oprostio pre desetak godina zbog prvimamljivog angažmana u dalekom Kataru… Kad se arabijskog peska, sunca i nepregleda rešio ponovo su prsti našli prave položaje na vratu gitare, unspiracija je potekla i rodio se Morfejev San. Za Grad je objasnio, u nekoliko opisa, kuda je krenuo, sa kim i dokle…

Morfejev San

– Grubo rečeno, projekat Morfejev San započeo je pre nešto više od godinu dana — tačnije, onog trenutka kada je Ana Marković, nekadašnja pevačica grupe Dva Kila Basa, kod Ljubiše Jovanovića (Katabazija, Ludwig Ludwig) čula neke demo snimke koje smo Veljko Stojiljković (Sweeper, Selected Home) i ja svojevremeno snimili. Taj momenat njenog interesovanja, zajedno s brzom tekstualnom adaptacijom, zapravo je pokrenuo ceo projekat. U međuvremenu, pod umetničkim nadzorom maestra Zorana Vasića, snimljene su dve pesme — Nedozvana i Jesen. Budući da su ove numere vokalnog karaktera, smatramo da bi njihovo objavljivanje najviše došlo do izražaja uz odgovarajući video-spot. Za realizaciju tog segmenta zasad nemamo dovoljno logističke podrške, ali se nadamo da ćemo uskoro uspeti i taj deo da sprovedemo.

Zašto naziv Morfejev san? Sticajem okolnosti, baš u tom periodu čitao sam kultni strip Sandman (Neil Gaiman), u luksuznom reizdanju koje je objavila Čarobna knjiga. Morfej, kralj snova, zapravo je drugo ime Sandmanovo, pa sam se zapitao — kakvi li bi to mogli biti snovi kralja snova?

San letnje noć

– Instrumental koji je objavljen nosi naziv po Šekspirovoj komediji San letnje noći, što predstavlja dalji omaž stripu Sandman — upravo zato što je istoimena Sandmanova grafička novela postala prvi strip koji je ikada osvojio književnu nagradu: Fantasy Award for Best Short Story 1991. godine. Muzički stil projekta predstavlja spoj različitih žanrova — od elektro popa, darkvejva i gotik roka, do drim popa, eteriala i shoegaze-a.

Pesma San letnje noći snimljena je u jednom beogradskom studiju, za koji, iskreno, nisam siguran da li uopšte ima ime — pod vođstvom dvojice profesionalnih producenata: Srđana Popova (Sergio Lounge, Bitipatibi, Autopark) i Dušana Filimonovića (Went). Bubnjeve je odsvirao Vitomir Milićević — profesionalni bubnjar i muzički producent, te član brojnih bendova.

Video spot

– Što se tiče videa za pesmu, on je zamišljen kao kolaž slika koje prikazuju scene iz istoimene Šekspirove komedije. Idejni tvorac projekta sam ja, dok je vizuelni materijal generisan pomoću veštačke inteligencije — ChatGPT-a. Stil svih slika u videu inspirisan je Prerafaelitskim pokretom u engleskom slikarstvu 19. veka, izuzev prve dve uvodne slike, koje su realizovane u maniru Alfonsa Muhe.

Bliska budućnost?

– Kada je reč o daljim planovima, pored tri pomenute pesme, snimljen je materijal i za još dve teme, iako ideja o vokalima za njih još uvek nije do kraja definisana. Nadam se da će barem jedna od njih dobiti vokalnu formu. Takođe se nadam da ćemo u septembru ili oktobru konačno uspeti da snimimo spot za prvu pesmu, Nedozvana.

Do tada — uživajte u elegičnim muzičkim sekvencama i bajkovitom vizuelnom prikazu Sna letnje noći.