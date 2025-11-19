Morfejev San otkriva kako zvuči „Svetlost Sveta“

Drugi singl projekta Morfejev San, predvođenog kruševačkim kompozitorom i gitaristom Dušanom Sredojevićem (Villayet, ex Katabazija), pod nazivom „Svetlost Sveta“, inspirisan je istoimenim remek-delom prerafaelitskog slikara Vilijama Holmena Hanta – The Light of the World (Keble College verzija, 1851–1854)

Ova pesma predstavlja svojevrsnu posvetu slici koja u sebi nosi duboku simboliku i tihu, ali moćnu poruku. Na Hantovom platnu Hrist stoji pred zapuštenim vratima, obraslim korovom, dok se oko njega pruža svet utonuo u tamu. Vrata, bez spoljašnje kvake, simbolizuju čovekovu dušu – koja jedino iznutra može biti otvorena. Hrist, s lampom u ruci, stoji na pragu i strpljivo čeka da bude primljen, jedina iskra svetlosti u svetu koji je potonuo u senku.

Ideja slike oslanja se na reči iz Otkrovenja 3:20:

„Evo, stojim na vratima i kucam; ako iko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njim, i on sa mnom”.

Pesma „Svetlost Sveta“ nastala je u istom studiju u kojem je snimana i prethodna tema – „San Letnje Noći“, ponovo pod pažljivim i posvećenim nadzorom Srđana Popova i Dušana Filimonovića. Srđan je, osim produkcijskog rada, doprineo i toplim zvukom akustične dvanaestice, dok je Dušan svoj prepoznatljiv pečat ostavio kroz miks i master. Ritam pesme ponovo nosi Vitomir Milićević, koji je i ovog puta zadužen za bubnjeve. Dušan Sredojević je odsvirao bas i električne gitare, a pri samom kraju pesme izveo i kratku naraciju koja zatvara kompoziciju i daje joj finalnu atmosferu.

Dušan Sredojević

Recital u pesmi nadahnut je Jevanđeljem po Mateju (5:14-16), gde Isus sebe i svoje učenike naziva „Svetlost Sveta“. Kroz ove reči On im poverava prosvetiteljsku ulogu – da budu nosioci svetlosti i ljubavi, da osvetljavaju put ljudima oko sebe i šire toplinu duha u svetu koji često tone u tamu.

Kada je reč o daljim planovima, ekipa je trenutno u procesu snimanja treće pesme. Do tada — prepustite se muzici i svetlu „Svetlosti Sveta“.