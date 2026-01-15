Mladići rođeni od 1996. do 2008. godine pozvani na uvođenje u vojnu evidenciju

Postavljeno: 15.01.2026

Ministarstvo odbrane uputilo je javni poziv muškarcima rođenim od 1996. do 2008. godine, kao i starijim godištima od 1996. do 2007. godine, a koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju, da se jave nadležnim kancelarijama Ministarstva odbrane

Informacije o uvođenju u vojnu evidenciju mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom prema mestu prebivališta, u nadležnom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu, kao i na sajtu Ministarstva odbrane.

Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu. Ukoliko je ne poseduje, na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, a u inostranstvu – važeću putnu ispravu.

Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Uvođenje u vojnu evidenciju obavljaće se do kraja februara, a termini variraju u zavisnosti od lokalne samouprave.

N. L.

